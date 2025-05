¿Papa León XIV se molestó con el 'presidente' Petro? La divertida imitación de Jhovanoty

En la mañana de este lunes 19 de mayo, la Presidencia de la República confirmó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el papa León XIV en el Vaticano.

Según informó el propio mandatario, durante el encuentro hablaron sobre temas como la paz, la migración, el cambio climático y la vida en América Latina.

De acuerdo con el comunicado oficial, la reunión tuvo una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos y se mencionó que el sumo pontífice estaría evaluando la posibilidad de visitar Colombia.

El papa León XIV durante su encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro (d) este lunes en el Vaticano. EFE/ Dicasterio de la Comunicación del Vaticano / Mario Tomassetti

A propósito de esta reunión, el programa El Klub de la Kalle, con Jhovanoty, presentó una imitación del encuentro, interpretando al presidente Petro. En la parodia, los locutores comentaron qué regalos le darían al papa si tuvieran la oportunidad:

"Le mando sus dos botellas de guaro y un super coco. Tan rico y tan colombiano: el coquito, la panela o bocadillo veleño, arequipe en totuma, chicharrón, herpos, achiras", indicaron.

Uno de los momentos más llamativos fue la imitación de un supuesto diálogo entre Petro y el papa. "¿Será que el papa está diciendo 'me reuní con Petro en estos momentos'?, Yo creo que el papa ya está subiendo la historia.

Oiga, papa, si me está viendo, etiquéteme: arroba Petro Gustavo. Para ganar seguidores".

Los locutores incluso plantearon la idea de una posible colaboración entre el pontífice y el mandatario, tal vez con una canción o tendencia viral en redes.

También se refirieron al intento del presidente por invitar al papa al país: "Le dije que cuándo iba a visitar Colombia y la respuesta que me dio... no sé, no sé qué decía o qué quería decir. Me dijo: 'No me llame, yo lo llamo'. Atienda el llamado de Dios, porque el mío no va a ocurrir", comentario que provocó risas en la mesa de trabajo.

El programa incluyó un supuesto momento de tensión donde 'Petro' contó que: "A mí se me emberracó el papa cuando llegué, lo miré y le dije: 'Lo que pasa es que usted es peruano y se me hace raro que tenga todos los dientes completos'".

Finalmente, hicieron un chiste sobre el reciente fracaso de la consulta popular propuesta por el Gobierno.

"Si tu patrón ayudó a multiplicar los peces y los panes, ¿no será que me puede ayudar a multiplicar los votos para que pase la consulta popular?", concluyeron entre risas.