de 11 mil delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que también implicaría a los involucrados en el caso del Palacio de Justicia, el coronel Plazas Vega pidió al fiscal que no cuente con él para aplicar en su caso el Marco Jurídico para la Paz.

“Yo no quiero ser objeto de una negociación política con terroristas, primero porque soy inocente y no hay nada que negociar, y segundo porque no estoy de acuerdo en negociar con ellos”, añadió Plazas Vega.