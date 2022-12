Polémica por discurso pasado de tono del alcalde de Segovia en evento social

El alcalde de Segovia, Johnny Alexis Castrillón, está en el ojo del huracán luego de conocerse un video en el que se le ve aparentemente borracho y lanzando un discurso lleno de groserías y palabras soeces durante un evento musical de las fiestas de la Virgen del Carmen en su municipio.

Sin embargo, este no es el único escándalo en el que el político se ha visto inmerso ya que dos años atrás, en una entrevista concedida a la líder feminista y periodista Jineth Bedoya, aseguró que en Segovia no hay prostitución porque las mujeres son muy calientes y no necesitan que les paguen.

La Procuraduría ya puso la mira sobre el alcalde Castrillón y de oficio van a revisar el video lo que podría acarrear una apertura de investigación en su contra.