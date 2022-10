Programa completo Voz Populi 20 de noviembre de 2014

-Oficiales ascendidos demandarían a Iván Cepeda por injuria y calumnia: Fuentes cercanas al coronel Rodríguez Arévalo y a los generales Martínez Espinel, Segura Manonegra, Torres Ariza y Hernando Pinilla informaron a Blu Radio que planean demandar al senador Iván Cepeda por injuria y calumnia, luego de que el congresista del Polo Democrático señalara que habrían cometido violaciones a los Derechos Humanos en diferentes operaciones.

-La U propondrá candidato propio para elecciones presidenciales de 2018: En medio del encuentro programático del Partido de la U que se adelanta en la ciudad de Santa Marta, se conoció que por unanimidad los integrantes de esta colectividad decidieron que las próximas elecciones presidenciales de 2018, elPartido Social de la Unidad Nacional tendrá candidato único para dicha contienda electoral.

-Si miro resultados y propuestas, dos piernas hacen más que un par de…’Cuidaito’: Durante el tercer debate de la reforma al equilibrio de poderes en la Cámara fue hundido el proyecto que buscaba regular las llamadas ‘listas cremallera’, es decir, ordenar un hombre y una mujer, sucesivamente, en los cargos de poder en el país, sobre este tema tenemos el ‘cuidaito’ del día en Voz Populi.

-Esta es la modelo colombiana que se casará con Nacho Vidal: Franceska Jaimes es el nombre de la colombiana que le robó el corazón al actor español de películas para adultos, Nacho Vidal.

-‘Dedicatoria’: costumbre es hablar bien de ellas, pero a ellas no dejar hablar: La ‘dedicatoria’ musical del día en Voz Populi tiene que ver con las limitaciones en el Congreso a la reforma política en cuanto a equidad de género en la ocupación de cargos públicos, la música la pone el Arjona de Voz Populi y su canción ‘Mujeres’.

-Fuertes enfrentamientos marcan jornada de protestas en México: México vivió este jueves una jornada de bloqueos de avenidas, detonación de cócteles molotov contra policías y la irrupción en un desfile que conmemoró el 104 aniversario de la Revolución Mexicana, durante la llamada cuarta jornada nacional para reclamar la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

-Beneficiaria de becas del Gobierno, en estado crítico tras intento de violación: Una menor de 16 años, beneficiaria de becas universitarias del Gobierno, se encuentra en delicado estado de salud en la ciudad de Popayán luego de que fuera agredida por un hombre que ingresara a su residencia para robarle el dinero de su fiesta de graduación.

-Santos confirma que “está en marcha” operativo para liberación de secuestrados: Desde Popayán el presidente Juan Manuel Santos anunció que ya están en marcha los protocolos humanitarios para regresar a la libertad al general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego, el cabo Jorge Rodríguez y los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, secuestrados por las Farc en las últimas semanas en Chocó y Arauca.

-‘Roy’: seré mano derecha de Santos Calderón porque sé de versos y ‘se nador’: El senador Roy Barreras se proyecta como el próximo presidente del partido de La U, cargo que dejará en diciembre Sergio Diaz-Granados, y sobre ese escenario el poeta ‘Roy’ de Voz populi hace una de sus tradicionales “compusituras”.

-Roy Barreras, nuevo presidente del partido de La U: El senador Roy Barreras fue elegido este jueves por el partido de La U como su nuevo presidente, cargo que ocupará a partir del 15 de diciembre cuando deje el despacho Sergio Diaz-Granados, quien asumirá la delegación de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo.

-La estrategia es la del traqueto, ya coronamos la ida, falta la vuelta: ‘Ángel’: El ‘Juan Pablo Ángel’ de Voz Populi se refiere a la victoria 1-0 frente al Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

-En Congreso reinó el machismo: López sobre hundimiento de lista cremallera: Claudia López, senadora de la Alianza Verde aseguró que en el Congreso volvió a reinar el machismo luego de que varias bancadas como la del partido Liberal, el de La U y el conservador por hundir la lista cremallera.

-Avanza audiencia de imputación de cargos contra ‘El Turco’ Hilsaca: La Fiscalía 48 especializada contra el crimen organizado investiga a Alfonso Hilsaca por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y homicidio agravado.

-No permitiremos que Iván Cepeda haga “politiquería” con ascensos: senador Name: El presidente del Congreso, José David Name, aseguró que el senador Iván Cepeda está haciendo politiquería barata con el tema del ascenso de los militares, que fueron aprobados por los integrantes de la Comisión Segunda del Senado.

-Por su cumpleaños, jugador ruso le regaló a su hijo un oso de carne y hueso: El jugador del Torpedo de Moscú Kirill Kombarov llevó a la fiesta de cumpleaños de su hijo de dos años a un oso adulto.

-SuperTransporte asegura que la operación de Uber en Colombia “es ilegal”: El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Antonio Jaramillo, aseguró que a la empresa Uber le será aplicado el artículo 9 de la Ley 105 por violar las normas de tránsito y, sobre todo, por el recientemente lanzado servicio “Uber X”, que promueve el uso del automóvil particular como transporte de pasajeros.

-Se entregó el colombiano que escapó de inmigración argentina: Según medios argentinos, el colombiano Juan David Rosero Perera, a quien le negaron el ingreso a Argentina junto a otros 11 de sus compatriotas pero se fugó de las autoridades y logró entrar al país, se entregó este jueves y ya está de regreso a Colombia.

-Barack Obama priorizará la deportación de los que cruzaron la frontera este año: El presidente de EE.UU., Barack Obama, anunciará hoy entre sus medidas ejecutivas sobre inmigración que su Gobierno dará prioridad a la deportación de quienes cruzaron la frontera ilegalmente este año, según adelantó la Casa Blanca.

-Capturan en Bogotá a hombre que acosaba estudiantes a través de redes sociales: La Policía Metropolitana dio con el paradero de este joven en la localidad de Engativá. Según las autoridades tiene 23 años y es estudiante de mecatrónica en una prestigiosa universidad de la ciudad.

-Si artistas como Madonna vienen a la ciudad con seguridad… ‘por algo será’: La Ley de Espectáculos cumple 3 años y fue creada para formalizar y fortalecer el sector de los espectáculos públicos en el país, ¿ha servido? ¿Los problemas que la motivaron cesaron? Responde Álvaro Forero Tascón, analista de Voz Populi.

-Por paro judicial han sido suspendidas más de 19 mil audiencias: La Fiscalía General de la Nación se pronunció acerca de los retrasos en los procesos judiciales que ha dejado el paro del sector, que ya cumple casi 40 días y que ha suspendido 19112 audiencias.