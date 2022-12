Programa completo Voz Populi 23 de marzo de 2015

Magistrados cuestionados por Pretelt responderán públicamente este jueves: A través de un comunicado la Corte Constitucional tomó una serie de determinaciones las cuales presentarán ante el Gobierno Nacional para buscar una solución a la crisis en la que se encuentra inmersa la justicia.

Canciller de Uruguay asegura que ya no recibirán presos de Guantánamo: Uruguay ya no recibirá reclusos de la cárcel de Guantánamo, informó el lunes el canciller Rodolfo Nin Novoa, luego de la polémica llegada al país de seis presos liberados por Estados Unidos durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).

Distrito instaló Puesto de Mando Unificado para determinar daños por granizada: El director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Jorge Arturo Lemus, entregó el primer parte oficial del Puesto de Mando Unificado del Distrito, PMU, en el que señaló puntualmente que "hemos activado 46 unidades, con 6 máquinas, hemos hecho las visitas de 42 sitios, de los cuales 9 se han intervenido ya que las cubiertas se cayeron en el granizaje".

Hallan torso de una mujer que habría desaparecido en Antioquia: Este lunes encontraron el torso de una mujer en el municipio de Caldas, Antioquia. Al parecer los restos serían de la menor Natalia Álvarez, quien desapareció el pasado 18 de marzo.

Rendición de cuentas convocada por Corte es acto de transparencia: exmagistrados: Tras el anuncio hecho por la sala plena de la Corte Constitucional de convocar para el próximo jueves 26 de marzo a audiencia pública de rendición de cuentas, el expresidente de ese alto tribunal Nilson Pinilla aseguró que es acto "tiene como finalidad limpiar la imagen de la corporación judicial".

Celebran nacimiento de cuatrillizos en Cartagena: Después de una cesárea que duró 50 minutos en la Clínica Santa Cruz de Bocagrande, al norte de Cartagena, se dio el nacimiento de unos cuatrillizos, dos niños y dos niñas.

Reunión en MinJusticia sería encuentro preparatorio a cumbre extraordinaria: A última hora se conoció que la cumbre extraordinaria citada por la Sala Plena de la Corte Constitucional para superar la crisis de justicia que se está presentando en el país a raíz del escándalo que ocurrió al interior de ese alto tribunal se realiza en el Ministerio de Justicia.

Avanza con normalidad Plan Retorno durante este puente festivo: La Policía de Tránsito y Transporte recomiendan a los viajeros que ingresan a esta hora a Bogotá por la calle 80 tener paciencia pues se registra un choque entre dos automotores a la altura del Puente de Guadua. También la calle 13 presenta gran flujo vehicular.

Centro Democrático propone adelantar reforma integral a la justicia: El director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, hizo un duro cuestionamiento al Gobierno por la crisis que atraviesa la justicia y dijo que Santos "ha desinstitucionalizado al país" y advirtió que esta es otra de las consecuencias del uso de la llamada 'mermelada'.

Por presuntas amenazas, hija y esposa de magistrado Pretelt salen del país: Este lunes se conoció que parte de la familia más cercana del magistrado Jorge Ignacio Pretelt salió del país.

Exconejita Holly Madison revela que pensó en suicidarse tras vivir con Hefner: Holly Madison, exnovia del magnate Hugh Hefner, confiesa en su reciente libro de memorias, Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny, que haber vivido en la mansión PlayBoy fue una pesadilla.