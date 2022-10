Senado negará proyecto que busca reelección de actuales alcaldes y gobernadores

A pocas horas de que la plenaria de la Cámara de Representantes apruebe en segundo debate el proyecto de ley con el que se busca unificar el periodo de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República, el presidente del Senado, José David Name, reiteró sus críticas a esta iniciativa: “ese proyecto no tiene vida y no le veo futuro”.

Publicidad

“Por ese proyecto ni abogo ni es mi compromiso (…) la agenda en el Senado va bien, va caminando”, señaló.

Esta iniciativa ha sido cuestionada desde que fue radicada, a espaldas del país. De igual manera varios sectores políticos en el Senado aseguraron que hará lo necesario para que este proyecto una vez inicie su trámite en esta corporación, no tenga futuro.