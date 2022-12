La señorita Colombia Paulina Vega contó en Voz Populi cómo pasó a ser una víctima más de los ‘amigos de lo ajeno’ en la capital colombiana.

“Sentí unos vidrios encima mío y era que habían roto la ventana. No me acuerdo bien de la cara de los hombres que hicieron esto, pero uno de ellos tenía un cuchillo y me quería robar el celular”, dijo Vega.