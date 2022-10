Shakira anuncia álbum y gira mundial cuando nazca su segundo hijo

Shakira producirá un nuevo disco en español tras el nacimiento de su segundo hijo, previsto dentro de tres meses, y hará una gira mundial, la que no pudo hacer al quedarse embarazada, ha dicho a Efe en una entrevista en la que ha asegurado: "ahora estoy dedicada a mi pancita y a mi familia".

Shakira ha presentado hoy en Barcelona una colección de juguetes para niños de 0 a 18 meses con la firma Fisher-Price, llamada "Primeros Pasos", que ha diseñado ella misma, y en la que ha tenido en cuenta las preferencias de su hijo Milan.

La cantante colombiana ha explicado que esta colección es su primera incursión en el mundo del juguete para, con los beneficios de su venta, "poder seguir generando beneficios para desarrollar más iniciativas de desarrollo infantil temprano en latinoamérica".

"En este momento -ha comentado con relación a sus proyectos actuales-, lo que más ilusión me hace es producir un álbum en español", aunque no hay prisa, y "el próximo año ya lo podré retomar todo".

Sobre su faceta de diseñadora de juguetes, ha recordado que desde los 18 años trabaja en la educación en todo el mundo a través de su fundación Pies Descalzos, una causa con la que asegura que se ha comprometido "profundamente".

En este sentido, explica que promocionar iniciativas de desarrollo infantil temprano y lanzar una línea de juguetes tiene para ella "todo el sentido del mundo".

Una de las mamás más famosas del panorama musical, ha reconocido que en el diseño de la colección, compuesta por unos cubos apilables con letras, una pirámide de anillas, una pelota musical, un libro y un gimnasio-piano musical, ha tenido en cuenta lo que más le ha gustado a su hijo Milan, nacido en enero de 2013.

"A través del juego con mi hijo me he dado cuenta de lo que funciona mejor y he tratado, a partir de ahí, de aplicar este conocimiento como madre en la creación y el diseño de esta línea de juguetes", ha explicado.

Para esta artista colombiana, ser madre ha sido una experiencia que le ha ayudado a entender lo que funciona mejor en el desarrollo del niño desde el punto de vista psicosocial, psiocomotriz y cognitivo, y como los juguetes son su mejor herramienta para crecer y desarrollar sus potencialidades.

También ha revelado que ser madre le ha ayudado en otros aspectos de la vida, como a organizarse los horarios, porque: "antes podía estar a las cuatro de la mañana en un estudio de grabación y hoy ya no tengo este lujo, este privilegio, porque mi familia me necesita".

"Creo que he aprendido a ser mucho más concreta, a dar menos vueltas a las cosas y a llegar más rápido al grano".

Sobre lo que le gusta a su hijo, nacido de su relación con el jugador del FC Barcelona Gerard Pique, con el que tendrá otro bebé a principios de año, dice: "le interesan mucho las letras y los números, como a mi. Yo soy más de letras y números, el papá es más de números".

De la colección de juguetes que ha diseñado para Fisher Price, los cubos con letras son unos de sus preferidos porque le recuerdan los que tenía de pequeña, "blancos con letras azules y algo verde por detrás" y porque siempre quiso unos así para su hijo, "que fueran claros, con letras bien dibujadas y con dibujos concretos".

"Me encanta leerle a mi hijo y lo hago desde pocos días después de nacer", ha explicado en el transcurso de la entrevista en la que ha revelado que dedica mucho tiempo a la lectura y a la interacción didáctica con el pequeño Milan.

Sobre sus juguetes de infancia recuerda un piano musical que le regalaron unas navidades, y sus cubos, con los que su madre le enseñó las letras del abecedario.

"Mi mamá -rememora- era también muy como yo, se sentaba conmigo a enseñarme, y yo disfruto también mucho ahora este aspecto pedagógico de la relación madre-hijo".

Sin embargo, Shakira cree que lo mas importante para su hijo y para los niños "es recibir afecto, tocarlos y abrazarlos mucho, unas expresiones de cariño que nunca son demasiado y que son vitales en el desarrollo psicosocial y emocional de un niño. EFE