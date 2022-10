Sofía Vergara planea reducirse el busto y hacer crecer su familia

"En 10 años estaría bien operarme, dentro de poco tendré dolores de espalda. Aunque no me las dejaría muy pequeñas, lo justo para no acabar pareciendo una stripper vieja", dijo la actriz de 43 años a la revista "The Edit".

"Sé cómo es mi cuerpo: soy muy voluptuosa y tengo los pechos de una stripper", agregó en la nota.

La estrella de la serie "Modern Family" aseguró sentirse muy incómoda con su pecho y confesó que hasta los vestidos que luce en la alfombra roja le hacen daño.

Explicó, además, que por tener una talla de sujetador 32DDD, sus vestidos tenían una especie de armadura. "Hay tantas cosas bajo mis vestidos que a veces sangro al final de las alfombras rojas".

La colombiana ya había comentado con anterioridad su inconformidad con su busto al asegurar a la revista "Vanity Fair" que era una pesadilla comprar sujetadores pues lo tenía que hacer en tiendas de "strippers" en Hollywood.

“Mis pechos son, como, enormes", dijo la famosa barranquillera en su momento. "Desearía tener pechos falsos. Me acuesto y se me caen completamente. No es gracioso", aseveró.

La actriz también le contó a "The Edit" que no descarta la posibilidad de ser madre de nuevo.

"Mi esposo (el actor Joe Manganiello) es más joven que yo y él quiere tener hijos, entonces vamos a ver qué podemos hacer. La idea de volver a empezar no me asusta pero tampoco es que pueda pasar naturalmente, ¿o sí?", afirmó.

Sofía Vergara es considerada la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense con ingresos cercanos a los 30 millones de dólares, según la revista Forbes.

Ha sido nominada varias veces a los Premios Emmy y Globos de Oro por su papel de Gloria en la serie "Modern Family" en la que trabaja desde hace siete años. EFE