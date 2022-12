SuperSalud aseguró que no está ocultando información como insinuó Contraloría

solicitó documentos referentes a la intervención a la corporación IPS SaludCoop, por lo que se mostró sorprendido de que la contraloría haya asegurado que la visita habría sido por ocultamiento de información.

Publicidad

“No hay una práctica institucional de ocultamiento de documentos como lo insinuó ayer un comunicado de la contraloría, pero si hay algún funcionario que no ha colaborado o no ha entregado documentos, pues nos gustaría saberlo para que sobre él caiga todo el peso de la ley. La visita que recibimos el miércoles por la tarde no se fundamenta en ningún caso en ocultamiento de documentos”, puntualizó el superintendente.

En otras noticias

Publicidad

Publicidad

-Un fuerte cruce de palabras que casi se va a los golpes protagonizaron los senadores Armando Benedetti y Mauricio Lizcano por la presidencia del Congreso.

-Nueve zonas de Bogotá fueron excluidas del plan piloto de ampliación de la hora de rumba que se aplicará desde esta noche.

Publicidad

-Las exportaciones colombianas aumentaron 2,9% en mayo pasado, principalmente por un incremento en la venta de combustibles e industrias extractivas al exterior.

Publicidad

-El presidente Santos se reunió con los negociadores de paz del gobierno en la mesa de diálogos con las Farc de cara al encuentro que se sostendrá la próxima semana para definir la participación de los representantes de las víctimas.

-Ya fue controlado incendio forestal en reserva natural de protección de monos titi en límite entre Bolívar y Atlántico. Por amenazas las autoridades solicitaron el traslado de los supuestos homicidas de un joven estadounidense, al parecer atacado por defender un perro en el municipio de Envigado.

Publicidad

-Ya se palpita la final del mundial. Una selección Alemana que venció con contundencia a Brasil se prepara para enfrentarse a otro latinoamericano, Argentina. Con toda la información desde la Copa del Mundo Brasil 2014.