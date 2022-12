Uribe pide que lo investiguen por intención de matar a implicados en chuzadas

El senador Álvaro Uribe pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue porque según la fiscal María Victoria Parra habría asegurado que él está detrás de un supuesto plan criminal para asesinar a fiscales y magistrados relacionados con el caso de interceptaciones ilegales.

“Adicionalmente la fiscal ha dicho que quien está detrás de este plan siniestro es Álvaro Uribe Vélez, lo que me obliga a pedir esta investigación. Además he denunciado en varias oportunidades que la señora María del Pilar Hurtado se quejó de las presiones a las que fue sometida”, indicó.

El expresidente dijo que de paso es importante que se investigue qué hay detrás de Yidis Medina y qué además se determine el grado de prevaricato que hubo en el proceso que terminó en la condena contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado por las ‘chuzadas del DAS’.

En una carta conocida públicamente, la fiscal Parra afirmó que Yidis Medina se le había acercado para advertirle sobre acciones contra paramilitares recluidos en diferentes cárceles del país tras conocerse la condena a Moreno y Hurtado.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación de cargos contra José Antonio Bonnet Llinas por el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá, donde se le imputaron los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en calidad de coautor interviniente.



El 9 por ciento del valor de este contrato fue entregado al entonces secretario de Salud Héctor Zambrano, y al concejal Hipólito Moreno con una comisión ilegal de 6 mil 700 millones de pesos.

-Este miércoles se reunirá el Congreso en pleno para aceptar la renuncia del magistrado Néstor Osuna al Consejo de la Judicatura. El Gobierno debería mandar una terna de candidatos para su reemplazo, pero no lo va a hacer, debido a que no encuentra razón para suplir una vacante si ya en equilibrio de poderes no va a existir ese tribunal.