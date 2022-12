Usted cometió un error muy grave, irrespetar a Venezuela: Maduro a Santos

El presidente de Venezuela respondió a las afirmaciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, y aseguró que fue un error muy grave haber lanzado “las peores ofensas contra Venezuela”.

Desde el Palacio de Miraflores, Maduro confirmó que la frontera continuará cerrada hasta nueva orden y convocó a los colombianos residentes en el vecino país a un seminario para dialogar y proponer una nueva frontera de paz.

Frente al encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, aseguró que, "Es una excusa medio infantil porque queda como al desnudo, yo no pongo condiciones yo voy donde me citen”.

De igual manera Nicolás Maduro propuso la firma de un documento que garantice el respeto de entre ambas naciones en todos los aspectos.

“Propongo desde ya firmemos un pacto de paz, de convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela”, dijo el presidente venezolano.

“Como presidente estoy obligado a hablar con usted y resolver por la vía de la diplomacia estos urgentes asuntos”, agregó Maduro que invitó al presidente Santos a “asumir sus responsabilidades”, tras haber asegurado que la revolución bolivariana se está acabando por cuenta de las medidas adoptadas por el gobierno del vecino país.

“Ha llegado la hora de restablecer la coexistencia de la sensatez y la convivencia”, dijo el mandatario que catalogó el 9 de septiembre de 2015 como “fecha oscura en la historia”, en la se “Ha roto todo lo que debe respetarse“, haciendo referencia nuevamente a la intervención de Santos.

Maduro fue reiterativo en señalar que las medidas adoptadas son con el fin de librar a la frontera del paramilitarismo y contrabando, flagelos que según él son los culpables de la situación económica que afrontan sus compatriotas.

“Tenemos que liberar toda la frontera venezolana del paramilitarismo, y ojalá del lado colombiano las autoridades escuchen el clamor de su pueblo, que está viviendo el terror de una dictadura, porque los 2.219 kilómetros de la frontera colombiana es territorio de nadie, ahí no hay autoridad, ahí no hay Estado, ahí no hay gobierno”, expresó el mandatario venezolano.

