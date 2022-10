Acusan a hermano de ‘Teo’ Gutiérrez de golpear e intentar ahorcar a su pareja por celos

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se registró en Barranquilla. Esta vez, el involucrado es un hermano del futbolista Teófilo Gutiérrez, a quien su pareja lo denunció por maltratarla físicamente.



María Alejandra Galán interpuso la denuncia en la URI de la Fiscalía, lugar al que llegó con golpes en su cuerpo, luego de un fuerte altercado que habría tenido el fin de semana con su pareja David Gutiérrez Roncacio.



Según la joven, este hombre la golpeó e, incluso, intentó ahorcarla en medio de una escena de celos.



“Muchas veces me agredió, esta no fue la primera vez. Tuve la fuerza de demandarlo porque llegó al punto de que casi me mata, me estaba ahorcando, me alzo junto a la pared, mis pies quedaron colgando, luego me tiro al suelo, me golpeó y me agarró el pelo. Cuando me vio tirada en el suelo, en vez de auxiliarme, lo que hacía era agredirme psicológicamente”, aseguró la mujer.



La joven también dejó consignado en la denuncia que tres meses atrás, David le dio un golpe en el abdomen y producto de ese ataque perdió un bebé que estaba en gestación.