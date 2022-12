Admiten demanda contra Inpec por licitación para telefonía sin bloqueo de señal

El Tribunal Superior de Bogotá admitió para estudio una demanda contra el Inpec que impuso el representante legal de la veeduría La Otra Verdad por cuenta de una licitación que abrió el Inpec para telefonía celular para las 136 cárceles del país y que no incluye el bloque de señal.



El demandante afirma que esto implica un grave peligro para la ciudadanía, que quedaría a expensas de delitos como extorsiones y estafas desde los centros penitenciarios.



Así mismo, el Colegio Colombiano de Juristas alertó a través de un documento dirigido a la Procuraduría General de la Nación sobre la inseguridad que implica no incluir el bloqueo de señal en la licitación 02 del 2017 que está abierta hasta el próximo 24 de noviembre.



Le puede interesar: Capturan supuestos policías y guardias de Inpec que trabajaban con bandas criminales.



Afirman que no sólo hay riesgo al no contratar los inhibidores de señal, sino que además se dejarán en desuso los ya instalado generando un importante detrimento patrimonial.



Por esta razón, le solicitan a la Procuraduría vigilar este proceso de licitación, pues aseguran que en este momento solo 16 cárceles cuentan con inhibidores por contrato de telefonía. A 11 del sistema les es proporcionado por la empresa que presta el servicio de telefonía y 5 fueron instalados por el Inpec a través de recursos de entes territoriales y recursos propios en el caso de La Picota de Bogotá.



El Colegio de Abogados afirma que actualmente solo funciona correctamente el sistema de bloque de señal de la cárcel de Valledupar y que el de La Picota está apagado desde hace 4 años.