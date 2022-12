Alcalde de Soledad responderá "tranquilo" la demanda de nulidad electoral en su contra

El alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós, manifestó que está tranquilo y no le preocupa el proceso que se le sigue junto a la concejal Elaine Cabrera por la presunta compra de votos ni la demanda de nulidad electoral en su contra, que esta semana fue admitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual lo citó para notificarlo formalmente.

Lea también: Tribunal administrativo admite demanda de nulidad electoral contra alcalde de Soledad

Publicidad

"Me voy a notificar el próximo lunes, ese es un tema que es propio de la democracia y ya tengo un abogado que está estudiando a profundidad la demanda que presentaron, pero ese es un tema que a mí no me va desconcentrar", dijo el alcalde Ucrós.

"No tengo ni la más mínima de las preocupaciones, yo seguiré gestionando temas importantes para el municipio de Soledad", agregó.

Vea aquí: Revelan videos de allanamientos a comando de concejal señalada de comprar votos

Publicidad

Vale recordar que, debido a las denuncias por presuntas irregularidades en la campaña electoral del mandatario Ucrós y de la concejal Cabrera, las autoridades adelantaron un operativo de allanamiento a la sede política de la cabildante conservadora, en octubre del 2019, solo un día después de las elecciones regionales.

En el procedimiento se encontraron computadores, sofisticados sistemas de vigilancia, documentos electorales y más de 14 millones de pesos en efectivo. Todo este material continúa siendo analizado por la Fiscalía para establecer si se cometieron delitos electorales.

Publicidad