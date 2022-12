Asesinan a otro excombatiente de Farc en Curillo, Caquetá

Se trata de Wilson Parra Lozada, un excombatiente de las Farc, quien fue asesinado en el municipio de Curillo, en Caquetá, y quien durante algunos meses estuvo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Carmelita, en Putumayo.

Según información conocida hasta el momento, le quitaron la vida, luego de que unos hombres llegaran en un bote por el río Caquetá, se acercaran a su vivienda y le impactaran con arma de fuego.

Lozada, también conocido con el alias de ‘El Indio’, tenía acreditación como excombatiente y hacia mediados de 2018 decidió salir con su familia hacia Curillo, en cercanías del río Caquetá, donde, de acuerdo con información entregada por su hermano ‘Jerson’ (ambos excombatientes del frente 32 en el sur), estaba trabajando en el campo junto a su esposa y cultivando algunas frutas.

“A mí quien me confirma es la mujer de él y yo todavía no lo he visto. Él estaba en recuperación, firmó una asistencia y demás. Estuvo en el ETCR y compró una casita y se fue a Curillo. Él trabajaba en el campo, cultivaba la tierra. Él dejó un hijo, ya estaba grandecito, de unos cinco años. Nosotros estamos trabajando en una cooperativa en Guzmán, Putumayo, vamos a cultivar peces”, señaló el hermano de Parra Lozada.

Entre tanto, la Policía en Caquetá señaló que lamentan el hecho sucedido con el excombatiente, ocurrido en el barrio El Poblado de Curillo, y que están adelantando labores de investigación para establecer los hechos de este homicidio, con el que llegaría a 64 el número de exguerrilleros que pierden la vida en hechos violentos solo en 2019.