Candidata a la Alcaldía de Cartagena Yolanda Wong denuncia amenazas de muerte

Ante la Fiscalía General de la Nación, la candidata a la Alcaldía de Cartagena Yolanda Wong Baldiris presentó una denuncia por presuntas amenazas de muerte.

Las intimidaciones fueron enviadas a través de mensajes de texto en su celular. Wong también denunció amenazas de hombres motorizados durante sus recorridos por los barrios.

De acuerdo a la denuncia en la Fiscalía, los mensajes enviados al celular de la candidata decían lo siguiente:

"Tienes 48 horas para que abandones tu candidatura o no respondemos. Usted cree que la van a salvar las encuestas, sino pudimos por un lado, lo haremos por otro. Retirese o no respondemos", fueron algunos de los mensajes amenazantes que recibió la líder política.

"Una vez hecha la denuncia, la Fiscalía ofició a la Policía Metropolitana de Cartagena para que se me coloque la protección correspondiente y aún no me la han colocado y es preocupante porque continuo mi agenda en los barrios", sostuvo Wong a BLU Radio.

"Un día que hacía treinta horas de campaña, un hombre en moto se me acercó y empezó a insultarme. Esta semana nuevamente, movilizandome hacia la zona sur oriental de la ciudad, se me acercó una moto y un joven decía 'no la vemos''. Hoy hago pública la denuncia y solicito que, de manera urgente, se me asigne el esquema de seguridad", afirmó la candidata por el Partido de la U.

Yolanda Wong hizo un llamado a que la contienda electoral se viva con tranquilidad.

