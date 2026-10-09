Confesiones de exdisidentes, claves para delatar y ubicar a alias 'La Morocha’ en Caquetá

Las confesiones de al menos cuatro exintegrantes de las disidencias de las Farc expuestas en las audiencias concentradas fueron determinantes para identificar y ubicar a Diana Milena Agudelo Salazar, alias ‘La Morocha’, quien fue judicializada en las últimas horas junto con otros dos combatientes. La mujer es señalada de ser una presunta cabecilla pseudopolítica y de finanzas del autodenominado frente Rodrigo Cadete, estructura bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

La investigación, que se adelantaba desde 2025, recopiló interrogatorios de excombatientes que describieron las actividades que presuntamente desarrollaba Agudelo Salazar en las zonas de influencia del grupo armado. Los testimonios la vinculan con la imposición de normas a las comunidades, el cobro de extorsiones y el control sobre la población civil. También es señalada del reclutamiento de menores en Caquetá, así como con delitos de homicidio y secuestro.

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Durante la exposición del caso, el fiscal explicó las funciones que habría cumplido la mujer dentro de la organización “convocando reuniones a la comunidad y, en sí, realizar labores que han sido catalogadas como pseudopolíticas, es decir, transmisión e imposición de denominadas normas o manuales de convivencia establecidos de manera ilícita por el grupo armado ilegal, y verificar su cumplimiento, aplicar sanciones contra quienes desacaten dichas disposiciones y coordinar actividades relacionadas con el cobro de extorsiones”.

El funcionario también indicó que, además de esas labores, habría tenido responsabilidades en el componente armado con 12 miembros bajo su mando.



Uno de los testimonios incorporados a la investigación corresponde a un exintegrante de las disidencias que aseguró haber conocido a alias ‘La Morocha’ durante su permanencia en la estructura ilegal. Según explicó el fiscal, el declarante la observó participar en reuniones y actividades del grupo en sus zonas de influencia, donde presuntamente transmitía instrucciones de los mandos y supervisaba el cumplimiento de las disposiciones impuestas a los habitantes.

El fiscal citó lo manifestado por ese excombatiente: “'La Morocha' integraba el componente de organización de masas del frente, cumpliendo funciones consistentes en convocar reuniones con las comunidades, transmitir las órdenes impartidas por los mandos de la organización, socializaba las denominadas normas de convivencia y ejercía un control sobre la población civil para garantizar el cumplimiento de las disposiciones impuestas por el grupo armado”.

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Otro de los declarantes describió algunas de las sanciones que, según su versión, la señalada habría impuesto a quienes incumplían esas normas: “Es la hermana de Urías, y es la responsable de organización de masas y parte política del frente. Ella hace cumplir las normas de convivencia de las comunidades, sanciona a la gente que no cumple limpiando cunetas de las carreteras, desorillar carreteras, huecos de basuras en las comunidades. Esa vieja es muy atravesada y arbitraria, se mueve por la montañita. Cuando está en reunión, se uniforma y mantiene con pistola y fusil”.



Supuesta infidelidad

Los testimonios también mencionaron una relación conflictiva entre alias ‘La Morocha’ y alias ‘Urías’, señalado como uno de los cabecillas de la estructura y cercano a alias ‘Calarcá’. De acuerdo con uno de los interrogatorios, el enfrentamiento habría surgido por comentarios sobre una supuesta infidelidad “el interrogatorio dice que un día, Urías la amenazó de que no le importaba si fuera hermana o no, que la iba a matar donde siguiera de arbitraria con la gente, y llenándole la cabeza de chisme a la familia de que él tenía moza.”