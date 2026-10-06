Cayó ‘La Morocha’, cabecilla de las disidencias de alias ‘Calarcá’: estaba planeando paro armado

En la vereda Zabaleta, de Cartagena del Chairá, Caquetá, fue capturada alias ‘La Morocha’, señalada por las autoridades de ser la cabecilla seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, perteneciente a la facción de alias Calarcá.

La operación fue adelantada de manera conjunta por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Durante el procedimiento también fueron capturados otros dos hombres y se incautaron dos armas largas, una pistola y cuatro teléfonos celulares.

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Según las autoridades, ‘La Morocha’ llevaba cerca de un año y dos meses al frente de labores seudopolíticas de la organización, luego de la muerte en operaciones militares de alias ‘Cibriano’, quien habría dirigido la estructura Rodrigo Cadete.

La mujer, que estaba ordenando un paro armado para el próximo 14 de octubre, tiene una trayectoria criminal que las autoridades calculan en ocho años y figuraba por tercera vez en los carteles de los más buscados de Caquetá y Huila. En su contra existen tres órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Militares.



Alias ‘La Morocha’ estaría relacionada con actividades de extorsión, homicidio, secuestro, narcotráfico y reclutamiento forzado de menores. También es señalada de presionar a comunidades campesinas para favorecer los intereses de la organización y de promover el incremento de cultivos ilícitos en el departamento.

Uno de los hechos que le atribuyen corresponde al desplazamiento forzado de seis personas en Cartagena del Chairá, entre ellas cinco menores de edad, quienes presuntamente iban a ser vinculados a la estructura criminal y posteriormente fueron rescatados por el Ejército Nacional.

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Las autoridades también señalan que habría difundido audios dirigidos a campesinos del Caquetá para ordenarles incrementar la siembra de cultivos ilícitos.

Alias ‘La Morocha’ es, además, hermana de alias ‘Cotiz’, señalado cabecilla militar del Bloque Jorge Briceño Suárez, de la facción de Calarcá, y habría sido compañera sentimental de alias ‘Gato Diomedes’, antiguo cabecilla del Frente 62 Míller Perdomo.

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El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la captura y destacó el resultado de la operación contra la estructura Rodrigo Cadete.

A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que ‘La Morocha’ tenía entre sus funciones el recaudo de recursos provenientes de actividades criminales y la presión sobre la población civil para favorecer a la organización.

El presidente también aseguró que el operativo representa una afectación a las capacidades de mando y financiación de la estructura y felicitó a los militares y policías que participaron en la operación. “Golpeamos el mando y las finanzas de esta estructura narcoterrorista”, afirmó De la Espriella, al referirse a la captura, y agregó: “Vamos por todos”.