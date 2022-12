Coronel Jorge Armando Pérez se declara inocente del homicidio de Dimar Torres

El coronel Jorge Armado Pérez Amézquita, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, se declaró inocente del homicidio del excombatiente de las Farc Dimar Torres. El crimen fue perpetrado en abril de 2018.

También se declararon inocentes los soldados Jhorman Alexander Buriticá, Cristian Cacilimas Pulido y William Alarcón Castrillón.

Sin embargo, la Fiscalía ha revelado cruentos detalles del crimen por el cual les imputaron a los cuatro militares el delito de homicidio en persona protegida.

La Fiscalía reveló que la muerte del soldado Pablo Emilio Borja, el 12 de abril, por cuenta de un artefacto explosivo, fue lo que desencadenó la ira del coronel Pérez Amézquita. Supuestamente el oficial, desde ese día, ordenó a sus subalternos encontrar al responsable y “destruir cuanta mierda tenga”.

Supuestamente, el coronel dijo: “Yo no necesito reportar nada, necesito vengar la muerte del soldado, matarlo”.

Tiempo después de seguimientos, los soldados le dijeron al coronel Pérez que el presunto responsable de la muerte del soldado Borja era Dimar Torres, a quien señalaban como explosivista del ELN.

“El cabo Gómez Robledo crea un grupo de WhatsApp para mantener el control en tiempo real de los movimientos de Dimar Torres, anexando fotos y datos. El coronel Pérez dispone ‘a ese man no hay que capturarlo hay es que matarlo porque no aguanta que vaya de engorde a la cárcel’”, según la versión del fiscal del caso.

Después, dice el fiscal, el cabo Gómez Robledo ve que Dimar Torres sale de su casa y se traslada hacia la vereda Miraflores. El suboficial, motivado por la orden del coronel Pérez, supuestamente resuelve ejecutar la muerte de Dimar Torres.

“Se ubicó en un sector estratégico de la carretera. Cuando se percató que Dimar Torres se acerca en su moto, le hace detener la moto, el militar lo requisa, se percata que no lleva nada ilícito, sigue adelante con lo ordenado por el coronel Pérez que era no capturar sino matar, toma su fusil de dotación e impacta en cuatro ocasiones a la víctima”, narró el fiscal del caso.

Los otros soldados, entonces, habrían ayudado al cabo a arrastrar el cuerpo y la moto a un lugar oculto a la orilla de la carretera.

“Finalmente, entre ellos, los soldados cavan una fosa donde pretenden enterrar el cuerpo, pero no logran su objetivo porque uno de los testigos del hecho reacciona y alerta a la comunidad”, según la versión del representante del ente acusador.

No siendo suficiente, dice el fiscal, al cabo le ordenan que no diga nada por radio, para que nadie se entere, si no por WhatsApp y, además, que esté pendiente de los que reclamen el cuerpo de Dimar Torres.

“El coronel le ordena que vigilara a los de la comunidad que reclamaran el cuerpo, chequearlos porque esos son los que siguen”, dice el fiscal.

La Fiscalía le solicitó al juez de garantías que envíe a los procesados a la cárcel por considerar que representan un peligro para la comunidad.