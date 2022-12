Corte Suprema de Justicia aclaró que el suicidio “es un riesgo asegurable”

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que el suicido es un riesgo asegurable. Sin embargo, el alto tribunal aclaró que si con esto se busca una estafa a la empresa aseguradora, esta no tendrá la obligación de pagar el seguro de vida.

“La voluntad de suicidarse no tiene que coincidir con la intención de defraudar al asegurador dado que basta la existencia de una voluntad para que sea un riesgo asegurable. En cambio, para que sea un acto no asegurable, se requiere la elección libre y la conducta premeditada de defraudar a la aseguradora”, afirma la Corte.

Asimismo, el fallo justifica el pago en casos de suicidio.

“De no hacer la distinción de los diversos significados del concepto de voluntad, habría que concluir que la anulación de la propia vida no es un riesgo asegurable, lo que sería absurdo porque lo cierto es que sí lo es en la práctica dado que la ley no lo prohíbe y las aseguradoras suelen ampararlo y pagarlo con base en razones técnicas que permiten valorar los riesgos que se deciden asumir”, señala.

Finalmente, la Corte puntualiza que “afirmar que el suicidio es un riesgo no asegurable significaría restringir la libertad contractual de las empresas aseguradoras, es ir en contra de lo que ocurre en realidad de este sector económico”.



