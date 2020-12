Denuncian a general (r) del Ejército por millonario robo

En un documento de 43 páginas, el coronel Óscar Eduardo González Cortés denunció al general (r) Jaime Hernando Rivera Jaimes como presunto responsable del delito de hurto agravado por hechos registrados a comienzos del 2020, cuando el general era el comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional .

El coronel describe una serie de acontecimientos en los que, supuestamente, el general le pidió dinero prestado, de su bolsillo. Poco a poco sumó una deuda total de 135 millones de pesos.

Pero esto no es todo. Según el coronel, el general Rivera le pidió prestado un Mazda 3 modelo 2018, cuyo valor estima en 52 millones de pesos y, supuestamente, el general nunca lo regresó. Semanas después el general presentó su renuncia a la entidad por lo que el coronel le preguntó por el futuro de la deuda que con intereses sumaba 227 millones de pesos.

Teniendo en cuenta que la deuda era un valor de $227.000.000, yo le solicité que me firmara una letra o algún documento que respaldara la obligación ya que se iba y su reacción fue prácticamente agresiva diciendo que no me olvidara que estaba hablando con un general de la República y que su palabra era más que suficiente dice el documento.

Sin embargo, según la denuncia, el general no le volvió a contestar las llamadas y aún nadie responde por la millonaria de deuda.

“General Rivera me envía un audio para pedirme un favor, aprovecho la comunicación y por WhatsApp le pido que por favor me pague la deuda, aparece la confirmación de recibo y lectura de los mensajes, pero no contesta nada, y al pasar los días, intento volver a comunicarme con él y me doy cuenta que me bloqueó en su celular, al percatarme de esto, consigo el número celular de la esposa, María Victoria Puerta Rico, a quien, a partir del 11 de julio y hasta la fecha, le he escrito varios mensajes para poner en conocimiento la situación ocurrida y solicitarle el favor me comunique con su esposo, obteniendo como única respuesta su silencio”, añadió.

Publicidad

Incluso, asegura que una vez se encontró al general, pero no recibió pago alguno sino, supuestamente, lo amenazó.

“Me lo encuentro ingresando a la tienda D1, lo saludé y sin contestar el saludo, su respuesta fue: “no me gustó que le hubiera escrito a mi esposa” y yo le respondí: “a mí tampoco me gustó que mi general hubiera dejado de contestarme todo este tiempo, además, acudí a ella como una manera efectiva de comunicarme con usted para el pago de la deuda que a la fecha tiene conmigo”, dijo.

Agregó que, fue en ese momento, cuando recibió la amenaza: “hermano, ¿a qué se refiere usted cuando le dice a mi esposa que no está en condición ni disposición para perder su dinero? No se le olvide hermano que hay gente para todo”, dijo.

“González, tenga presente que usted tiene una carrera” ante eso yo le respondí que no me preocupaba un traslado o una salida de la institución si es por defender el capital fruto de mi trabajo y demostrar su actitud deshonesta al no querer pagarme y que yo lo que necesitaba era que me pagara mi plata, en ese momento abordó su carro y trató de cerrarme la puerta en la cara, lo cual impedí y le volví a preguntar: entonces cómo quedamos con el pago mi general? Me respondió: “esta semana lo llama el sargento López y le informa cuándo se le va a pagar su dinero”, dice la denuncia.

La Fiscalía ya abrió noticia criminal por los hechos y en los próximos días se establecerá si hay mérito para abrir una investigación formal contra el general.