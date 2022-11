Detienen a uno de los más violentos agresores sexuales de mujeres en TransMilenio

La Policía de Bogotá capturó a Pedro Ignacio Díaz Pérez, sospechoso de abusar a varias mujeres en TransMilenio y cuya imagen se conoció luego de la denuncia de una de sus víctimas. La joven que dio a conocer el caso, Luisa Rojas, contó en Mañanas BLU el episodio que sufrió cuando se transportaba en un articulado.

Lea también: ¡Vuelve y juega! Hombre que decía “estar loco” manoseó a joven en TransMilenio

Publicidad

El detenido, según las denuncias, simulaba estar encartado con una serie de costales en sus piernas mientras manoseaba a sus víctimas.

“Yo me subí al TransMilenio, me senté del lado derecho y allí estaba ese sujeto, como de unos 57 años. Iba con unos costales y se hizo a mi lado y empezó a arrinconarme. De pronto mandó la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada”, reveló la mujer quien hizo viral su denuncia en redes sociales.

“Yo pensé que él estaba era encartado con los costales”, agregó.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, cuando lo increpó y rechazó lo que hacía, el sospechoso le dijo que estaba loco.

Publicidad

“Empecé a hacer escándalo, él se levantó inmediatamente y dijo que perdón, que lo que pasaba es que él era loco”, indicó la víctima.



Escuche el audio de esta noticia aquí: