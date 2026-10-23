Extraditan a EE. UU. a alias 'Mocho Olmedo', peligroso cabecilla disidente

La Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) concretaron la entrega en extradición a los Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, conocido con el alias de 'Mocho Olmedo'. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el procesado es identificado como uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, con accionar armado en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Henao Gutiérrez, quien se encontraba privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, integró un grupo de siete colombianos entregados a la justicia estadounidense tras completarse el trámite legal que incluyó la solicitud formal de ese país, el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y el aval del Gobierno firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.

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A través de sus canales oficiales, el mandatario confirmó el operativo de entrega y señaló que la medida cobija a requeridos por narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional. Entre los extraditados también figuran alias ‘Cholo Banano’, señalado financiador del Clan del Golfo, y alias ‘Chocó’ o ‘Ñato’, presuntamente al servicio de la estructura criminal Tren de Aragua.

"¡Colombia no es refugio de criminales! Nuestra Policía Nacional entregó en extradición a Estados Unidos a siete colombianos requeridos por la justicia. No importa dónde delincan ni dónde pretendan esconderse, los vamos a perseguir sin descanso", expresó el presidente De La Espriella tras la concreción de los traslados.



¡COLOMBIA NO ES REFUGIO DE CRIMINALES!



Nuestra Policía Nacional entregó en extradición a Estados Unidos a SIETE colombianos requeridos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.



Entre ellos se encuentra alias ‘MOCHO OLMEDO’, señalado… pic.twitter.com/gs2TTC6vcT — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 23, 2026

En el ámbito judicial colombiano, la Fiscalía General de la Nación le había imputado recientemente a alias 'Mocho Olmedo' los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Las investigaciones de las direcciones especializadas contra Organizaciones Criminales y Violaciones a los Derechos Humanos ubican a Henao Gutiérrez como uno de los articuladores clave de la violencia desatada en el Catatumbo desde enero de 2025.

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El expediente del ente acusador lo vincula directamente con el asesinato de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal en el municipio de Tibú, atacado el 17 de enero de 2025 por integrantes del Frente 33. Asimismo, la Fiscalía le atribuye responsabilidad en 31 casos de desplazamiento forzado que obligaron a 84 ciudadanos a abandonar sus predios en Tibú y El Tarra, así como la presunta implicación en el reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para abastecer a la estructura armada.



¿Quién es alias 'Mocho Olmedo' y por qué lo extraditaron a Estados Unidos?

Willinton Henao Gutiérrez, alias 'Mocho Olmedo', ejercía como uno de los comandantes con mayor injerencia en la estructura del Frente 33 de las disidencias de las Farc en el nororiente colombiano. Sus actuaciones y delitos abarcan:



Requerimiento internacional: acusado por cortes de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado transnacional.

acusado por cortes de Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y crimen organizado transnacional. Afectaciones en el Catatumbo: señalado por la Fiscalía como dinamizador de homicidios selectivos, minería ilegal y confrontaciones armadas en Norte de Santander.

señalado por la Fiscalía como dinamizador de homicidios selectivos, minería ilegal y confrontaciones armadas en Norte de Santander. Crímenes contra la infancia y DD. HH.: imputado en Colombia por el reclutamiento de 31 menores de edad y el desplazamiento masivo de familias en municipios como Tibú y El Tarra.

¿Quiénes más fueron extraditados en este operativo?

De acuerdo con el reporte entregado por el Gobierno Nacional y el Inpec, la jornada de extradiciones incluyó la entrega de siete ciudadanos colombianos a las autoridades norteamericanas, destacándose los siguientes perfiles:

