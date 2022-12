Juez dejó libre a ladrón que intentó robar carro con pistola de balines

Por no considerarlo un “peligro para la sociedad, un juez de garantías de Bogotá dejó libre a un hombre que fue detenido en momentos en que intentaba robar un carro en el occidente la ciudad.



El coronel Javier Aya, comandante de Policía de Engativá, dijo que el procedimiento de captura fue realizado correctamente y las pruebas fueron presentadas al funcionario judicial.



“Se le incauta un arma de fuego. Se toma el informe del afectado, se relaciona el video y se pone a orden de la autoridad competente. El día lunes esta persona sale en libertad”, explicó.



De otro lado, Wilson Quintero, el conductor del vehículo, dijo que la intención de los de los delincuentes era robarse el vehículo e incluso habló de una mujer que habría sido cómplice del hecho.



“En ese momento nos dirigíamos a una entidad bancaria en el Titán Plaza. Lo que nosotros habíamos quedado que hacíamos el traspaso, el señor de daba la plata de la totalidad del carro y yo le entregaba el carro. En total eran tres, dos en el carro y una mujer que era la que supuestamente iba a quedar como titular del vehículo”, relató.



Agregó que la mujer argumentó que no conocía de carros y les pidió a ellos que la asesorara.



El hombre dijo que se dio cuenta que la pistola que portaban los delincuentes era de balines y que por eso decidieron actuar para no dejarse robar.



“Vi la pistola y tenía unas características extrañas porque el cañón no era de una pistola normal, sino que tenía un huequito pequeñito. Me di cuenta que era una pistola de juguete y me le lancé”, agregó.



Además, manifestó que tiene los nombres de los delincuentes y de la mujer que los ayudó, de quien dijo tiene antecedentes por ese tipo de hechos.

“El capturado tiene perfil de Facebook, es estudiante de la Universidad Militar. Tenemos la cédula de la señora y ella tiene unas denuncias encima”, dijo.

