La fisioterapeuta de Selección Sub-17 amplió denuncia por acoso en la Fiscalía

Carolina Rozo, la fisioterapeuta de la Selección Colombia Femenina Sub-17, que es una de las dos denunciantes de acoso sexual al interior del equipo, casos por los que la Fiscalía investiga al técnico Didier Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso, tiene una trascendental cita este miércoles en el ente acusador.

Rozo dijo a Blu Radio que puso la denuncia en la Fiscalía en septiembre del año pasado cuando se dio cuenta, que aunque se quejó en la Federación, no pasaba nada.

“El año pasado después de la Copa Sudamericana entablamos una denuncia en la Fiscalía ya que las denuncias que se hicieron con las personas de la Federación no fueron escuchadas y no se tomaron como en serio, entonces debido a eso voy a hacer una ampliación de la denuncia”, dijo.

Hoy, cinco meses después de ponerlo en conocimiento de las autoridades, la llamaron ampliar su denuncia. Dijo, además, que el caso se movió porque se hicieron públicos los hechos.

“Todo estaba muy calmado, yo después de la denuncia no volví a saber mucho entonces pienso que a raíz de toda la polémica que se ha generado y salir a hacer la denuncia pública ayudó a que la fiscalía tomara más en serio el tema. Pienso que en este medio las mujeres no somos tenidas en cuenta y es grave lo que está pasando en el fútbol femenino y con la mujer en este país”, puntualizó Rozo.

Según fuentes del caso, después de que las dos jóvenes amplíen su denuncia se unificarán los casos en la Fiscalía y llamarán a que den explicaciones los dos hombres involucrados.



A su vez, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado al respecto

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, ante las diferentes noticias que han circulado en medios de comunicación y redes sociales en los últimos días, relacionadas con las Selecciones Colombia Femeninas Mayores y Sub-17, se permite manifestar que:

Selección Colombia Femenina Sub-17

1. Le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, en aras del bienestar de nuestras jugadoras y miembros de la Selección Colombia Sub-17, esclarecer cuanto antes los hechos denunciados de supuesto abuso sexual al interior del equipo.

2. Rechazamos tajantemente el acoso sexual y laboral, y manifestamos cero tolerancia frente a actos que de cualquier forma atenten contra la integridad de cualquier miembro de nuestras Selecciones Colombia. Es por esto, que coadyuvaremos con la Fiscalía General de la Nación en cualquier proceso que ellos requieran. Como es costumbre de esta Federación, hemos colaborado activamente con las autoridades cuando éstas lo han requerido y en estos casos no ha sido la excepción. Asimismo, en caso de tener conocimiento de un acto de esa índole, seremos los primeros en denunciarlo frente a las autoridades competentes.

Selección Colombia Femenina de Mayores

Con respecto a las inconformidades publicadas en redes sociales por las jugadoras, quienes han pertenecido a Selecciones Colombia de Mayores, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol quiere aclarar que:

1. A hoy, 27 de febrero de 2019, no hemos recibido en nuestras oficinas una denuncia o queja formal por parte de las jugadoras, por:

- Supuestos cobros en convocatorias

- Supuesta ventas de uniformes a jugadoras

- Supuestos pagos de tiquetes aéreos por parte de jugadoras convocadas

- Supuestas faltas de garantías para el desarrollo de su deporte, u otras faltas.

2. A pesar de no haber recibido denuncias o quejas, la Comisión Disciplinaria que resulte competente adelantará los trámites que le correspondan, conforme a los reglamentos y su alcance.

3. El fútbol femenino es una prioridad para el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, hemos trabajado por su desarrollarlo y tenemos un gran compromiso con esta disciplina, por esto estamos trabajando fuertemente con el ánimo de poder ser sedes de la Copa Mundial de la FIFA Femenina en 2023.

Les reiteramos a nuestras jugadoras que la Federación Colombiana de Fútbol es su casa, y que allí cuentan con todos los canales necesarios para atender cualquier requerimiento o solicitud que tengan.