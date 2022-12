Los compromisos del empresario Eduardo Zambrano sobre el caso Odebrecht

BLU Radio conoció en primicia que la juez 63 de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad que la Fiscalía le otorgó al empresario Eduardo Zambrano , en el que le dan inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir a cambio de información privilegiada en 5 procesos del caso Odebrecht.

BLU Radio revela en exclusiva esos compromisos que, además, quedaron mencionados en la audiencia en la que avalaron ese beneficio.

1. Demostrará que Luis Eduardo Gómez Martínez, representante de la empresa Depósitos Industriales S.A., tuvo pleno conocimiento sobre la falsedad que contenía un contrato suscrito entre su empresa y la de Gómez Martínez. Las facturas emitidas por Aldepósitos iIndustriales Zona Franca S.A. están en poder de la Fiscalía y dineros que fueron a, según lo aceptaron los involucrados, Otto Bula y Federico Gaviria.

"Luis Eduardo Gómez Martínez, como representante de la empresa Depósitos Industriales S.A y Eduardo Zambrano de Consultores Unidos Panamá, celebraron un contrato ficticio con el fin de monetizar divisas por un valor de 2'700.000 dólares, para ser entregados a Otto Bula y Federico Gaviria, que entregaron a su vez a servidores públicos colombianos para el pago de cohechos a cambio, Gómez Martínez recibió una remuneración del 10 % del contrato", dice la juez sobre el compromiso de colaboración de Zambrano.

2. Testificar en contra de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, sobre un supuesto interés en otorgarle a la empresa de Zambrano, Consultores Unidos, el contrato de los estudios y diseños de Puente Plato, en Magdalena, de la Ruta del Sol III. Proceso por el que Andrade está en juicio.

"Demostrará el interés indebido de Luis Fernando Andrade en la adición que se ordenó para el diseño y construcción de la obra Puente Plato (Magdalena) dentro del proyecto Ruta del Sol III", dice el documento.

3. Demostrará el supuesto interés indebido de Franceso Stopponi y Leonardo Castro, representantes de Yuma Concesionaria para obtener la adición al contrato Ruta del Sol fase tres, específicamente, los diseños y la construcción de la obra Puente Plato, en Magdalena, diseños que realizó Consultores Unidos.

Recordemos que en este punto Zambrano le dijo a la Fiscalía que las gestiones para ese contrato las hizo ante la ANI Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos y que, supuestamente, lo que buscaban era inflar la contratación para sacar de ahí cerca de 1.000 millones de pesos "para tapar el déficit de la campaña".

Sobre este punto, la juez leyó una parte muy importante de esa colaboración de Zambrano, y es que, supuestamente, él ya entregó a la Fiscalía todos los recibos de los dineros que fueron a la campaña.

"Informe todo lo relacionado con pagos relacionados en el caso denominado buldócer entregado a la Fiscalía por Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia, pago realizado a Otto bula por el valor de 4600 millones. "Después del interrogatorio que rendí en la fiscalía me comuniqué con el señor Eleuberto Antonio con quien me une una amistad, le expresé la preocupación mía por el tema de Odebrecht en Colombia él me manifestó que tenía un principio de oportunidad con la Fiscalía de Brasil y que en caso de que los incumpliera perdería los beneficios y quedaría con una condena de 20 años. Le manifesté que yo quería saber toda la verdad de la operación en la que había estado envuelto y que necesitaba su ayuda. Posteriormente, como se comunicó (Zambrano) tenía todos los soportes de pago al señor Otto Bula, Federico Gaviria y los soportes de los pagos a la campaña santos presidente 2014”, leyó la juez sobre la información que ya dio Zambrano a la Fiscalía.

4. Demostrará los pagos realizados a Daniel Andrés García Arizabaleta (quien fue director del Invías, pasó a asesorar a Odebrecht y luego fue coordinador político del Centro democrático), pagos ordenados, según Zambrano, por Eleuberto Antonio Martorelli, expresidente de Odebrecht para Colombia. Sobre este punto, Zambrano ha contado a la Fiscalía que entre el 2012, 2013 y 2014, García recibía una especie de mensualidad de la multinacional.

“Con base en un contrato y facturas simuladas suscritas entre Consultores Unidos y García Arizabaleta. "demostrara los pagos a García ordenados por Eleuberto con base a un contrato de facturas simuladas suscritas entre consultores Colombia y García".

5. En su quinto compromiso, dice la matriz conocida en exclusiva por Blu Radio, Zambrano “demostrará la responsabilidad del señor Yesid Arocha, como director jurídico de Odebrecht en la elaboración de contratos inflados en su precio para realizar pagos a Federico Gaviria y Otto Bula”.

El principio de oportunidad estaba listo desde el año pasado, pero solo fue firmado hasta el pasado mes de enero por el vicefiscal Jaime Camacho, quién estaba de fiscal encargado para esa fecha.

Por otro lado, Zambrano le queda pendiente el delito de enriquecimiento ilícito, por el cual le dieron un preacuerdo que ya avaló un juez y por el que mañana recibirá su sentencia. Audiencia en la que, además, deberá pedir perdón.

Escuche la noticia completa aquí: