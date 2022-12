Los escandalosos hallazgos de la Procuraduría en campañas a la gobernación de Bolívar

Los hallazgos de la Procuraduría, en materia electoral, siguen siendo preocupantes.

El procurador Fernando Carrillo, desde Cartagena, entregó un balance en materia electoral en el marco de la campaña cuentas claras

Sobre los dos candidatos que puntean las encuestas para la Gobernación de Bolívar, el procurador explicó que se investigan presuntas irregularidades en el cumplimiento al artículo 25 de la ley 1745 de 2011. Esto, relacionado con los gastos e ingresos en las campañas.

Caso Vicente Blel, candidato de la unión de partidos como Conservador, Liberal y otros.

“No existe manual de procedimientos, no está diligenciado el libro físico de gastos, las personas que trabajan en la campaña no están en base de datos y los gastos no son claros. La publicidad se contrató con terceros, pero no hay documento que demuestre el control sobre la misma”, señaló el procurador.

Caso de Hernando Padauí, candidato de Cambio Radical.

“No hay diligencia del libro físico de gastos, tampoco hay manual de procedimientos, hay comprobantes de ingresos sin facturas, no se pudieron verificar movimientos bancarios, entre otros”, manifestó Carrillo.