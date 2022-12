Militares que ya pagaron 5 años de prisión podrían quedar en libertad: MinJusticia

Esta semana el Gobierno presentará la justicia especial para la paz, uno de los puntos más importantes del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.



En entrevista con el periódico El Tiempo, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, afirmó que esta ley es clave para promover en el menor tiempo posible los mecanismos de rendición de cuentas, de los responsables de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado.



"Importante que reconozcan responsabilidad sobre los hechos y sean sancionados; medidas extrajudiciales para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral a las víctimas; desmovilización, desarme y reintegración, así como otras garantías de no repetición", señaló el ministro de Justicia.



Londoño destaca uno de los puntos qué más conflicto había generado y se refiere a los procesos contra los miembros de la Fuerza Pública, en este punto resalta qué:



Se cancelarán las investigaciones penales cuando "no se trate de delitos de lesa humanidad, de genocidio, de graves crímenes de guerra, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual".



Por último, lanza un mensaje para todos los que ya están procesados y es que quienes hayan cumplido cinco años de detención podrían quedar libres si se someten a la Justicia Especial para la Paz.



Para los que siguen detenidos y no cumplan con este tiempo deberán ser trasladados a unidades militares o de Policía hasta cuando cumplan los cinco años.



Cabe señalar que entre 1.100 y 1.200 uniformados serían los beneficiados.





Así funcionará el tribunal



Entre los cambios está que se limita a 10 años el funcionamiento de la justicia especial de paz, se elimina la presencia de magistrados extranjeros y se introduce un mecanismo de revisión y tutela.



Los magistrados serán en total de 38, más 10 extranjeros en calidad de amicus curiae, 13 magistrados suplentes y 4 extranjeros suplentes como amicus curiae. También se establece que los 16 fiscales que integran la Unidad de Investigación y Acusación serán de nacionalidad colombiana.



Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz estarán sometidos al mismo régimen disciplinario previsto para jueces y magistrados. La adopción de medidas disciplinarias corresponderá a una comisión integrada por un magistrado de cada Sala y Sección.



El plazo para la presentación de acusaciones será de 10 años contados a partir de la entrada en funcionamiento de toda la Jurisdicción, más 5 años para finalizar la actividad jurisdiccional posterior; este último plazo podrá ser prorrogado para facilitar la conclusión de sus actividades. Queda por fuera de este plazo de vigencia la Sala de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias.



El plazo para presentar los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz es de 2 años, que podrá ser prorrogable de manera motivada por periodos de tres meses hasta un máximo de tres años contados a partir de la instalación de todas las Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En el Huila fue capturado por la Policía un extorsionista que se hacía pasar como integrante de las “Águilas Negras”.



-Autoridades investigan el caso donde resultaron ahogados dos menores en Barrancabermeja, ya que el pozo donde cayeron no tenía encerramiento ni medidas de seguridad.



-El Consejo de Estado ratificó la nulidad de las elecciones para los tres concejales de Popayán que habían sido electos en los comicios de octubre de 2015.



-El presidente Nicolás Maduro anunció que en pocas horas llegará a Venezuela el nuevo billete de 500 bolívares.



-La desaprobación al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y al Congreso, dominado por la oposición fujimorista, ha aumentado durante el último mes, según un sondeo publicado hoy por el diario La República.



-Cinco soldados ucranianos murieron el domingo en combates con separatistas prorrusos en el este del país, en uno de los peores enfrentamientos en meses, anunció Kiev.



-El Consejo de Seguridad de la ONU votará finalmente este lunes una resolución sobre las evacuaciones de la ciudad siria de Alepo, después de que hoy los quince miembros negociaran un texto de compromiso.