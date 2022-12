Niegan libertad a Carlos Albornoz, exdirector de la DNE

La juez 49 de garantías negó la libertad por vencimiento de términos al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes Carlos Albornoz, debido a un error de su abogado defensor quien pidió una sustitución de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, en vez de argumentar porque se debía otorgar la libertad por vencimiento de términos al ex funcionario.



En principio, el abogado Jorge Aníbal Gómez pidió que se diera una sustitución de medida por una no privativa de la libertad e hizo mención del vencimiento de términos en el proceso de Albornoz, teniendo en cuenta que el exfuncionario lleva 3 años y 9 meses privado de la libertad en Cespo.



Así mismo, el abogado señaló que han sido varias las audiencias aplazadas por parte de la Fiscalía, lo que ha retrasado la investigación.



Por su parte, la Fiscalía pidió que se emitiera un concepto desfavorable frente a esta solicitud debido a que no se había preparado una audiencia de sustitución de medida. Por otra parte, el ente acusador resaltó que en contra de Albornoz aún se encuentran 7 procesos vigentes en las diversas fiscalías por corrupción administrativa en la DNE.



Finalmente, la juez negó la petición de la defensa reiterando que la audiencia que se estaba llevando a cabo era la de libertad por vencimiento de términos y no una sustitución de medida. Además, añadió que la ley a la que hizo referencia el abogado sobre vencimiento de términos entro a regir hace tan solo 13 días, por lo que no es aplicable para el caso de Carlos Albornoz.