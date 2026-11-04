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Ramo denuncia por injuria y calumnia a Sinergia Animal tras señalamientos por gallinas ponedoras

La denuncia fue interpuesta luego de una campaña en la que se hicieron señalamientos sobre presuntas prácticas de maltrato animal en una granja proveedora de la compañía, ubicada en Cachipay, Cundinamarca.

Logos de Ramo y Sinergia Animal.
Logos de Ramo y Sinergia Animal. Fotografías tomadas de redes sociales.
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 4 de nov, 2026

Productos Ramo S.A.S. presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por los presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada contra cuatro integrantes de la organización Sinergia Animal, luego de una campaña en la que se hicieron señalamientos sobre presuntas prácticas de maltrato animal en una granja proveedora de la compañía, ubicada en Cachipay, Cundinamarca.

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La acción judicial está dirigida contra Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia Animal para Colombia; Estephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen. Además, la empresa solicitó investigar a Brian Daniel Quiroz Murillo por el presunto delito de constreñimiento ilegal. La representación jurídica de Ramo está a cargo del equipo del abogado Jaime Granados.

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La controversia comenzó meses atrás, cuando Sinergia Animal denunció presuntas condiciones de hacinamiento y maltrato de gallinas ponedoras mantenidas en jaulas en batería en una granja proveedora de Productos Ramo, en Cachipay. Frente a esos señalamientos, la compañía sostiene que las actuaciones de la organización incluyeron la difusión masiva de afirmaciones que la asociaron con prácticas de maltrato animal y que, según la empresa, afectaron su buen nombre y reputación.

Como parte de los elementos presentados ante las autoridades, Ramo aportó certificaciones e inspecciones oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), relacionadas con el cumplimiento de la normativa en materia de bioseguridad y bienestar animal.

En cuanto a la denuncia por presunto constreñimiento ilegal, la compañía pidió investigar comunicaciones en las que, según su versión, se habrían anunciado campañas para afectar su reputación, imagen comercial e ingresos si no modificaba sus políticas empresariales.

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“Ramo respeta la libertad de expresión, la protesta pacífica y el debate público. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de proteger a sus colaboradores y su buen nombre. Por eso acudimos a las autoridades y serán ellas, con todas las garantías del debido proceso, las encargadas de determinar las responsabilidades a que haya lugar”, señaló la empresa.

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Ramo también informó que se realizó una primera reunión ante la Fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes, pero no fue posible lograrlo. Por esa razón, anunció que continuará utilizando los mecanismos legales para defender sus derechos y los de sus colaboradores, así como para buscar el esclarecimiento de los hechos.

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