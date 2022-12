Terrible asesinato de mujer en Bogotá a manos de su expareja sigue en la impunidad

Este viernes se cumple un año y tres meses del asesinato de Sandra Alegría, una mujer de 35 años, quien fue atacada por su exesposo en su apartamento, en Colina Campestre, la noche del 10 de octubre de 2018.

Billy Ortiz, quien en ese momento era esposo de la víctima, aseguró que a pesar de haberse efectuado la captura del presunto feminicida días después, esta persona fue puesta en libertad por vencimiento de términos en el mes de abril de 2019 y desde la fecha el proceso estaría avanzando con lentitud.

Publicidad

Vea aquí: A la cárcel presunto responsable del feminicidio de su exesposa en Tello, Huila

“El pasado 9 de diciembre tuvimos una audiencia que fue aplazada hasta el mes de marzo y lo que no entendemos es cómo, si hay pruebas y existe mi testimonio, esta persona sigue en libertad. Va a completar más de un año libre y sigue andando en la calle como si nada hubiera pasado”, indicó.

Ortiz es el testigo clave en el proceso que se adelanta en contra de la expareja de Sandra Alegría. Esa noche del 10 de octubre fue él quien encontró al presunto feminicida dentro de su vivienda, quien minutos después lo atacó por la espalda y lo hirió en 8 oportunidades con un arma blanca.

“Yo lo vi dentro de la casa y le dije, ¿usted qué hace aquí? Me dijo que vino a arreglar un caso con mi esposa, del niño que tienen los dos. Cuando entro, me atacó por la espalda y me hirió (…) Cuando estaba en el piso vi a mi esposa muerta. Yo escuché que se le rompió el cuchillo y ahí me hice el muerto”, relató el hombre a BLU Radio.

Publicidad

Dentro del proceso, las autoridades cuentan con los registros de cámaras de seguridad del conjunto residencial, que captaron el momento en el que el presunto homicida ingresó con un tapabocas y una peluca sobre las 7:00 de la noche y salió cerca de las 11:00 de la noche, con una bolsa con ropa y el palo de un trapero que habría utilizado para intentar borrar las huellas en la escena del crimen.

Publicidad