'Vargasvil' se defiende de denuncias en su contra por presunto acoso sexual a menores

La revelación de Noticias Uno en la noche de este domingo sacudió la candidatura de Crisanto Vargas a la Asamblea de Antioquia, con aval del Centro Democrático. El también humorista, conocido con su nombre artístico como ‘Vargasvil’ fue el protagonista de una denuncia del noticiero.

Ese medio reveló chats y conversaciones que habría sostenido Crisanto Vargas a través de Facebook con menores de edad a las que incluso les proponía encuentros sexuales.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

En los chats de la cuenta de ‘Vargasvil’ hay conversaciones subidas de tono:

- Crisanto: ¿Te gustan los hombres maduros?

- Interlocutor: Sí, ¿Cuántos años me pones tú?

Publicidad

- Crisanto: Yo soy separado y mi debilidad son las sardinas. Burro viejo, pasto tierno.

Y en otra conversación revelada por Noticias Uno se lee:

Publicidad

- Crisanto: No soy mujeriego, pero sí muy apasionado. Con la que me gusta me enloquezco.

- Interlocutor: Aaaaa. Yo sí no he estado con un hombre.

- Crisanto: ¿Pero te gustaría ensayar?

Le puede interesar: Columnista de El Colombiano revela dos denuncias más de presunto acoso de editor

Publicidad

Y las conversaciones habrían terminado en encuentros del humorista con las menores de edad.

- Interlocutor: Ese es el barrio donde vivo. Estación la Aurora.

Publicidad

- Crisanto: Se ve muy bonito. No tengo ni idea, pero yo pregunto. ¿Por dónde es más o menos? Pregunto dónde vive la mujer más hermosa y por ahí llego.

Finalmente, Noticias Uno asegura que el candidato a la Asamblea de Antioquia ha ofrecido a las menores regalos, carreras como actrices y propuestas indecentes.

'Vargasvil' se defiende

El humorista aseguró en diálogo con BLU Radio que él no maneja sus cuentas de Facebook y que “mucha gente” puede tener su clave y no descarta que sea alguien de su entorno cercano.

Publicidad

“Puedo pasar por ignorante, yo respondo por Instagram y Twitter pero esa cuenta yo la cuenta no la manejo", manifestó.

'Vargasvil' manifestó que tiene una fundación hace más de 27 años con la que ha trabajado por los niños y rechazó las denuncias.

Publicidad

“Lo más difícil para una persona que está en política es porque me están atacando, quiero que lo investiguen y lo miren (...) es infame, muy duro lo de las redes el daño que le hacen a uno”, expresó.

Escuche la entrevista con Crisanto Vargas, 'Vargasvil':

Publicidad