Víctimas de Mapiripán esperan que libertad de Gral Del Río aclare paramilitarismo

Las víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta en 1997, dicen que libertad de Rito Alejo del Río es un paso importante para que diga la verdad sobre expansión del paramilitarismo.



El representante de las víctimas de Mapiripán, Luis Guillermo Pérez, dijo que la libertad condicional, otorgada en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz del general (r) Rito Alejo del Río es un paso importante para que contribuya a la verdad, la reparación y la no repetición y esperan que no llegue a mentir ante ese tribunal transicional.



"Es un paso importante y esperamos que diga la verdad de los generales que contribuyeron al despliegue de los paramilitares en Córdoba, Urabá hasta San José del Guaviare", sostuvo.



Agregó que "lo que esperan las vítimas es que vaya a la JEP no ha mentir ni a negar la memoria histórica de lo que pasó ni a encubrir las responsabilidades de otros que tuvieron que ver con estos crimenes".



Sostuvo que las víctimas no tendrían dificultad que no pague ni un solo día de cárcel y que en cambio puedan tener sanciones de justicia restaurativa.



"La JEP no solo se hizo para los miembros de las Farc, también se pensó que se pudieran beneficiar agentes del Estado e incluso particulares que hayan contribuido a crímenes", agregó.



Sin embargo, insistió que "lo que molesta es que estos militares no digan la verdad y busquen impunidad con la JEP".





