JEP estudiará expulsión de general (r) Montoya tras petición de víctimas

Se abren dos posibilidades para el caso del general en retiro Mario Montoya ante la JEP, la Sala de Reconocimiento anunció que estudiará la solicitud de las víctimas de comenzar el proceso para expulsar al excomandante del Ejército o de activar el procedimiento adversarial y enviar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación.

Así mismo, la Justicia Transicional anunció que, tras recibir la versión del general Montoya en el caso de falsos positivos, contrastará lo dicho "junto con los informes, otras versiones, las observaciones de las víctimas y todo el acervo probatorio del caso".

Las víctimas elevaron la solicitud a la JEP por sentirse burladas por parte de Montoya. En diálogo con BLU Radio, Zoraida Muñoz, una de las víctimas aseguró que lo dicho por el general fue una falta de respeto.

"Hoy nos pegó una ofendida porque nos dijo que los soldados de estratos 1 y 2 donde aprendían a manejar unos cubiertos y un baño, eran en el Ejército. ¿Dónde quedan los valores que nosotros le enseñamos a nuestros hijos? Cómo se atreve a ofendernos de esa manera. ¡Si él dijo que venía de una familia pobre, entonces él también empezó así, que respete, porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos valores!", aseguró Zoraida.

Por este mismo caso, la JEP ordenó las versiones de cuatro generales más, entre ellos, dos que aún están activos: se trata de Mauricio Zavala Cardona y Adolfo Hernández Martínez.

Para las víctimas la versión del general en retiro Mario Montoya sobre falsos positivos en la JEP fue una "burla" por la vaga declaración que para las víctimas hizo el excomandante del Ejército Nacional en la diligencia. No habrá una nueva sesión este viernes 14 de febrero como estaba programado y el proceso irá a última instancia.

Al término de la segunda sesión de este martes, las víctimas salieron indignadas y otras llorando por impotencia. Cuando el general en retiro Mario Montoya terminó, la Sala de Reconocimiento le indicó a las víctimas que para presentar sus observaciones o preguntas a Montoya abriría otro espacio, pero ellas se negaron por la actitud del excomandante del Ejercito y, en ese mismo momento, se retiró el general.

Las víctimas explicaron que pidieron a la JEP no hacer la tercera diligencia porque Montoya no quiso aceptar responsabilidad ni hablar sobre casos en particular o dar nombres.

''De manera unánime junto a todos los familiares que estaban presentes en la diligencia tomamos la decisión de no entrar a preguntar porque consideramos que lo que se presentó desde el día de ayer con la manifestación de guardar silencio y la forma en que respondió Mario Montoya a los interrogatorios que se le formularon no solamente es una burla a la justicia sino fundamentalmente a su compromiso de aportar verdad”, explicó el abogado Germán Romero, representante de las víctimas.

En ese mismo sentido, Romero aseguró que "en este momento se debe ir al proceso adversarial o se debe excluir a Montoya".

