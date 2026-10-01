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1 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 1 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • El Departamento de Justicia de Estados Unidos creó un comando de guerra autónomo para usar la inteligencia artificial con drones y otras armas tecnológicas.
  • El Dr. Giovanni Andrés De La Cruz Nocera, Jefe del Servicio de Medicina Cardiovascular de la Clínica del Country y de la Clínica La Colina en Bogotá, habló sobre cómo los relojes inteligentes y anillos ayudan a medir alteraciones en el ritmo cardiaco.
  • Laika usa IA para analizar mascotas y así generar recomendaciones de cuidado.

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