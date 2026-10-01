1 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 1 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos creó un comando de guerra autónomo para usar la inteligencia artificial con drones y otras armas tecnológicas.
- El Dr. Giovanni Andrés De La Cruz Nocera, Jefe del Servicio de Medicina Cardiovascular de la Clínica del Country y de la Clínica La Colina en Bogotá, habló sobre cómo los relojes inteligentes y anillos ayudan a medir alteraciones en el ritmo cardiaco.
- Laika usa IA para analizar mascotas y así generar recomendaciones de cuidado.