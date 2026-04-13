Cuidado con los médicos influencers: 13 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 13 de abril:



Arrestaron a un joven por atacar con un cóctel molotov la casa del presidente de OpenAI en San Francisco, Estados Unidos.

en San Francisco, Estados Unidos. Crearon un software con inteligencia artificial para manejar mejor los recursos naturales y así optimizar los procesos de refrigeración.

y así optimizar los procesos de refrigeración. Ana Cristina Montenegro Arenas, jefe de Medicina Interna y Medicina Vascular de la Fundación Santa Fe, explicó cuáles son los riesgos de los influenciadores que hacen videos promocionando medicamentos o cambios nutricionales, pues cada ser humano es diferente.