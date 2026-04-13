Cuidado con los médicos influencers: 13 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 13 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube este 13 de abril:
- Arrestaron a un joven por atacar con un cóctel molotov la casa del presidente de OpenAI en San Francisco, Estados Unidos.
- Crearon un software con inteligencia artificial para manejar mejor los recursos naturales y así optimizar los procesos de refrigeración.
- Ana Cristina Montenegro Arenas, jefe de Medicina Interna y Medicina Vascular de la Fundación Santa Fe, explicó cuáles son los riesgos de los influenciadores que hacen videos promocionando medicamentos o cambios nutricionales, pues cada ser humano es diferente.