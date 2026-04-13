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Cuidado con los médicos influencers: 13 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 13 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 13 de abril:

  • Arrestaron a un joven por atacar con un cóctel molotov la casa del presidente de OpenAI en San Francisco, Estados Unidos.
  • Crearon un software con inteligencia artificial para manejar mejor los recursos naturales y así optimizar los procesos de refrigeración.
  • Ana Cristina Montenegro Arenas, jefe de Medicina Interna y Medicina Vascular de la Fundación Santa Fe, explicó cuáles son los riesgos de los influenciadores que hacen videos promocionando medicamentos o cambios nutricionales, pues cada ser humano es diferente.

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