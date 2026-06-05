Tips para proteger su celular si se lo roban: 5 de junio de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 5 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este viernes, 5 de junio:
- Los atajos que puede realizar en su celular en caso de que se lo roban. Ahora Apple implementa nueva estrategia para su Applewatch si se lo rapan.
- El periodista Miguel Garzón recopila los mejores estrenos en las diferentes plataformas digitales: no todo es fútbol.
- José Daniel López, presidente Ejecutivo de Alianza In en Colombia, contó cuáles son esas nuevas reglas que tendrán las plataformas de movilidad en el país.