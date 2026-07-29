Alertas por robo de cuentas de WhatsApp: 28 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos son los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube de este 28 de julio:

Debate y alertas sobre la singularidad tecnológica y la IA: Se analizó el discurso de figuras como Sam Altman y Elon Musk sobre la "singularidad" y un futuro utópico impulsado por la IA. Frente a estas promesas, se destacaron los advertidos riesgos éticos y operativos —como los fallos de agentes autónomos y la pérdida de control— planteados por diversos analistas del sector. Alertas por el aumento en el robo de cuentas de WhatsApp: Se emitió una advertencia sobre una ola global de intentos de suplantación mediante la recepción no solicitada de códigos de verificación. Las autoridades recuerdan la importancia crucial de no compartir dichos códigos ni acceder a enlaces sospechosos para evitar la pérdida del perfil y la posterior estafa a contactos. Actualización sobre el estado de la Ley de Claridad Cripto en EE. UU.: En el segmento "Momento Cripto", Mauricio Tovar detalló los retos legislativos que enfrenta esta normativa en el Congreso estadounidense. Las discusiones incluyen capítulos de ética para funcionarios, la oposición bancaria sobre las stablecoins y la estrecha ventana legislativa previa a los recesos del Congreso. Uso de inteligencia artificial para agilizar la declaración de renta: Daniela Mahínguez, representante de Contadía, expuso cómo esta plataforma optimiza el tiempo de los contadores al reducir la elaboración de las declaraciones de renta de persona natural a solo 15 minutos, ofreciendo además respaldo y garantías en los cálculos según la normativa vigente. Llegada oficial de las gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley Meta a Colombia: Se confirmó la disponibilidad en el mercado colombiano de las nuevas generaciones de gafas inteligentes desarrolladas por Meta en alianza con Ray-Ban y Oakley. Estos dispositivos integran cámaras, altavoces, comandos de voz y opciones de lentes formulados o deportivos.