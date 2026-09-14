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Aumentan advertencias por IA: 14 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 14 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 14 de septiembre:

  • Aumentan las advertencias de líderes políticos y tecnológicos sobre el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo que podría tener en pocos años si no se regula.
  • Joan Urgell Farran, líder de Innovación en Learnlife y creador del framework Designed inGenuity, explicó cómo la inteligencia artificial puede ser un apoyo en las aulas de clases.
  • Las notas que ya se pueden ver en las redes sociales de Meta para identificar si un contenido es real o no.

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