Aumentan advertencias por IA: 14 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 14 de septiembre:



Aumentan las advertencias de líderes políticos y tecnológicos sobre el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo que podría tener en pocos años si no se regula.

Joan Urgell Farran, líder de Innovación en Learnlife y creador del framework Designed inGenuity, explicó cómo la inteligencia artificial puede ser un apoyo en las aulas de clases.

explicó cómo la inteligencia artificial puede ser un apoyo en las aulas de clases. Las notas que ya se pueden ver en las redes sociales de Meta para identificar si un contenido es real o no.