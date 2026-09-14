Aumentan advertencias por IA: 14 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 14 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 14 de septiembre:
- Aumentan las advertencias de líderes políticos y tecnológicos sobre el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo que podría tener en pocos años si no se regula.
- Joan Urgell Farran, líder de Innovación en Learnlife y creador del framework Designed inGenuity, explicó cómo la inteligencia artificial puede ser un apoyo en las aulas de clases.
- Las notas que ya se pueden ver en las redes sociales de Meta para identificar si un contenido es real o no.