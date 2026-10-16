Ciberestafas, videojuegos y Tesla Roadster: La Nube, programa completo 16 de octubre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 16 de octubre de 2026:



Ciberestafas en la educación online: un estudio de Kaspersky señala que el 43 % de los estudiantes virtuales o híbridos encuestados en Latinoamérica sufrió incidentes digitales relacionados con sus estudios. Advirtieron sobre enlaces fraudulentos, páginas falsas y robo de datos bancarios.

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recomendaron la serie Carrie, dirigida por Mike Flanagan, y comentaron cómo aborda el acoso escolar, las redes sociales y el terror psicológico. Andrés Felipe Andrade , CEO de Jue Studios, habló sobre El Hilo de Sue, Fragments Under the Walnut Tree y el desarrollo de videojuegos colombianos que rescatan la cultura y la memoria del país.

, CEO de Jue Studios, habló sobre El Hilo de Sue, Fragments Under the Walnut Tree y el desarrollo de videojuegos colombianos que rescatan la cultura y la memoria del país. Johan Osma, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, explicó la tecnología detrás del Tesla Roadster, sus sistemas de propulsión, las posibilidades de aplicación y los desafíos técnicos y regulatorios.

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