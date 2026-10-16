En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Ciberestafas, videojuegos y Tesla Roadster: La Nube, programa completo 16 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 16 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 16 de octubre de 2026:

  • Ciberestafas en la educación online: un estudio de Kaspersky señala que el 43 % de los estudiantes virtuales o híbridos encuestados en Latinoamérica sufrió incidentes digitales relacionados con sus estudios. Advirtieron sobre enlaces fraudulentos, páginas falsas y robo de datos bancarios.
  • Cursos gratuitos e inteligencia artificial: recomendaron aprovechar la oferta educativa gratuita del SENA, Amazon Web Services, Platzi y Coursera para aprender nuevas habilidades y herramientas de IA.
  • El Tesla Roadster y los carros que parecen volar: analizaron una demostración tecnológica de Elon Musk y discutieron si se trata de un verdadero carro volador o de un vehículo con sistemas de propulsión y succión de aire.
  • Series y películas de terror para Halloween: recomendaron la serie Carrie, dirigida por Mike Flanagan, y comentaron cómo aborda el acoso escolar, las redes sociales y el terror psicológico.
  • Andrés Felipe Andrade, CEO de Jue Studios, habló sobre El Hilo de Sue, Fragments Under the Walnut Tree y el desarrollo de videojuegos colombianos que rescatan la cultura y la memoria del país.
  • Johan Osma, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, explicó la tecnología detrás del Tesla Roadster, sus sistemas de propulsión, las posibilidades de aplicación y los desafíos técnicos y regulatorios.

Escuche el programa completo acá:

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad