Ciberestafas, videojuegos y Tesla Roadster: La Nube, programa completo 16 de octubre de 2026

Actualizado: 16 de oct, 2026
Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 16 de octubre de 2026:
- Ciberestafas en la educación online: un estudio de Kaspersky señala que el 43 % de los estudiantes virtuales o híbridos encuestados en Latinoamérica sufrió incidentes digitales relacionados con sus estudios. Advirtieron sobre enlaces fraudulentos, páginas falsas y robo de datos bancarios.
- Cursos gratuitos e inteligencia artificial: recomendaron aprovechar la oferta educativa gratuita del SENA, Amazon Web Services, Platzi y Coursera para aprender nuevas habilidades y herramientas de IA.
- El Tesla Roadster y los carros que parecen volar: analizaron una demostración tecnológica de Elon Musk y discutieron si se trata de un verdadero carro volador o de un vehículo con sistemas de propulsión y succión de aire.
- Series y películas de terror para Halloween: recomendaron la serie Carrie, dirigida por Mike Flanagan, y comentaron cómo aborda el acoso escolar, las redes sociales y el terror psicológico.
- Andrés Felipe Andrade, CEO de Jue Studios, habló sobre El Hilo de Sue, Fragments Under the Walnut Tree y el desarrollo de videojuegos colombianos que rescatan la cultura y la memoria del país.
- Johan Osma, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, explicó la tecnología detrás del Tesla Roadster, sus sistemas de propulsión, las posibilidades de aplicación y los desafíos técnicos y regulatorios.
Escuche el programa completo acá: