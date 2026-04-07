Cuestionan al CEO de OpenIA: 7 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 7 de abril:



Líderes de la industria de la inteligencia artificial cuestionan al CEO de OpenIA, Sam Altman, en medio de investigaciones judiciales que afronta: "Lo más imprudente que se ha hecho".

en medio de investigaciones judiciales que afronta: "Lo más imprudente que se ha hecho". En el 'Momento cripto', Mauricio Tovar explicó los detalles del lanzamiento de la ETF de Bitcoin de Morgan Stanley con la tarifa más baja del mercado.

con la tarifa más baja del mercado. Enrique Camacho, gerente general y CEO de eSource Capital Technologies (Google partner) y de Aramgo, habló sobre cómo los trabajadores se pueden proteger en sus contratos laborales al momento de firmar con una empresa y los posibles riesgos de la inteligencia artificial.