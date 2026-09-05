Cuidado con el grooming: 4 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 5 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 4 de septiembre:
- Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, habló sobre cómo el grooming cambia de escenario, pues ahora usan videojuegos, chats e IA para acercarse a menores de edad.
- Donald Trump y Xi Jinpi se reunirán para buscar una tregua en el desarrollo de la inteligencia artificial.
- Cantantes denuncian a inteligencia artificial por sentirse imitados o copiados con las obras que han realizado.