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Cuidado con el grooming: 4 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 4 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 4 de septiembre:

  • Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, habló sobre cómo el grooming cambia de escenario, pues ahora usan videojuegos, chats e IA para acercarse a menores de edad.
  • Donald Trump y Xi Jinpi se reunirán para buscar una tregua en el desarrollo de la inteligencia artificial.
  • Cantantes denuncian a inteligencia artificial por sentirse imitados o copiados con las obras que han realizado.

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