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Cuidado con las contraseñas: 6 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 6 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 6 de mayo:

  • Meta utilizará inteligencia artificial para identificar a los menores de 13 años que intenten usar las redes sociales de Facebook o Instagram, pues algunos han falsificado su edad para registrarse.
  • Estudio revela que la "fatiga digital" causa que las personas repitan las contraseñas en diferentes redes o páginas, haciéndolos un blanco fácil para que ciberdelincuentes les roben la información.
  • David Gelvez, economista, científico de redes y estratega tecnológico de Fedesarrollo, explicó qué significa el concepto "internet de las personas".

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