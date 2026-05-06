Cuidado con las contraseñas: 6 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 6 de mayo:



Meta utilizará inteligencia artificial para identificar a los menores de 13 años que intenten usar las redes sociales de Facebook o Instagram, pues algunos han falsificado su edad para registrarse.

que intenten usar las redes sociales de Facebook o Instagram, pues algunos han falsificado su edad para registrarse. Estudio revela que la "fatiga digital" causa que las personas repitan las contraseñas en diferentes redes o páginas, haciéndolos un blanco fácil para que ciberdelincuentes les roben la información.

en diferentes redes o páginas, haciéndolos un blanco fácil para que ciberdelincuentes les roben la información. David Gelvez, economista, científico de redes y estratega tecnológico de Fedesarrollo, explicó qué significa el concepto "internet de las personas".