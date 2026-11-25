Estos fueron los temas analizados en el programa de La Nube:



Un jurado federal estadounidense declaró a Huawei culpable de diez delitos relacionados con el fraude, el robo de secretos comerciales y la evasión de sanciones a Irán.

el robo de secretos comerciales y la evasión de sanciones a Irán. Cuidado con los videojuegos que le compra a sus hijos, revise bien las categorías y restricción de edad. Mujer reconoció que le compró a su pequeño de 10 años GTA VI.

Mujer reconoció que le compró a su pequeño de 10 años GTA VI. Silvia Rubíes, directora de comunicaciones de Gleeden Latinoamérica, habló de la oportunidad que hay este Black Friday de cómo el comercio electrónico facilita las compras discretas y así sean sorpresa.