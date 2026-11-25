Actualizado: 25 de nov, 2026
Estos fueron los temas analizados en el programa de La Nube:
- Un jurado federal estadounidense declaró a Huawei culpable de diez delitos relacionados con el fraude, el robo de secretos comerciales y la evasión de sanciones a Irán.
- Cuidado con los videojuegos que le compra a sus hijos, revise bien las categorías y restricción de edad. Mujer reconoció que le compró a su pequeño de 10 años GTA VI.
- Silvia Rubíes, directora de comunicaciones de Gleeden Latinoamérica, habló de la oportunidad que hay este Black Friday de cómo el comercio electrónico facilita las compras discretas y así sean sorpresa.