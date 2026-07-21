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Designación técnica en el MinTIC: 21 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 21 de julio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Estos son los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube de este 21 de julio:

  1. Nuevo detector de deepfakes de NVIDIA para combatir la desinformación: La compañía presentó un microservicio impulsado por IA capaz de verificar imágenes y videos sintéticos en tan solo 22 milisegundos. Esta herramienta busca integrarse en los medios de comunicación y redes sociales para frenar la propagación de noticias y contenidos falsos altamente realistas.
  2. Las 10 prioridades del comercio electrónico para el periodo 2026-2030: María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, destacó la urgencia de estructurar una política transversal que involucre a carteras como Hacienda, Comercio, Educación y Agro, y no solo al MinTIC, abordando retos clave como la conectividad satelital y la exención de retenciones para pagos digitales.
  3. Designación técnica en el MinTIC y empalme gubernamental: Durante la entrevista se resaltó la llegada de la nueva ministra de las TIC, destacada por su perfil técnico e institucional con enfoque en contenidos audiovisuales. Aunque el proceso de empalme formal con el gobierno saliente sufrió suspensiones, el sector tecnológico enfatiza la necesidad de acelerar la apropiación digital y la cobertura 5G.
  4. Crecimiento e impacto histórico de los eventos deportivos en redes sociales: Tras el cierre de la Copa del Mundo 2026, plataformas como WhatsApp rompieron récords con más de 29 millones de mensajes por segundo en partidos clave. Asimismo, la visibilidad digital transformó la economía de delegaciones pequeñas, como la selección de Cabo Verde y su arquero Bocinha, quien logró un incremento masivo del 77.000 % en sus seguidores de Instagram.
  5. Debate por la comercialización y la "americanización" del fútbol: Se analizó el impacto del uso de infraestructura de vanguardia, como centros de datos que transmitieron hasta 7 terabytes por segundo desde los estadios. Sin embargo, se cuestionó la adopción de dinámicas comerciales al estilo del entretenimiento estadounidense, tales como los cuatro tiempos con pausas de hidratación obligatorias y los espectáculos de medio tiempo.

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