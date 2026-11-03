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El consejo de Musk en educación: La Nube, programa completo 3 de noviembre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 3 de noviembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 3 de noviembre de 2026:

  • Elon Musk aconseja a niños y jóvenes tener una educación amplía, con varios enfoques de conocimiento para así tener un criterio al momento de usar la inteligencia artificial.
  • La capacidad de almacenamiento en baterías de Estados Unidos creció un 70 % anual durante los últimos tres años. Sin embargo, China sigue siendo el país líder en este aspecto.
  • David Zuluaga, líder de estrategias en Kantar Insights Colombia, analizó cómo las compañías buscan que las IA recomienden sus marcas pese a la desconfianza que sienten los usuarios ante las recomendaciones que dan las inteligencias artificiales.

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