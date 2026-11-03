El consejo de Musk en educación: La Nube, programa completo 3 de noviembre de 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 3 de noviembre de 2026:



Elon Musk aconseja a niños y jóvenes tener una educación amplía , con varios enfoques de conocimiento para así tener un criterio al momento de usar la inteligencia artificial.

, con varios enfoques de conocimiento para así tener un criterio al momento de usar la inteligencia artificial. La capacidad de almacenamiento en baterías de Estados Unidos creció un 70 % anual durante los últimos tres años. Sin embargo, China sigue siendo el país líder en este aspecto.

Sin embargo, China sigue siendo el país líder en este aspecto. David Zuluaga, líder de estrategias en Kantar Insights Colombia, analizó cómo las compañías buscan que las IA recomienden sus marcas pese a la desconfianza que sienten los usuarios ante las recomendaciones que dan las inteligencias artificiales.