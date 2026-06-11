El IBC de la FIFA en EEUU: 11 de junio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 11 de junio:

El IBC de Dallas: El Centro Mundial de Prensa opera como el cerebro de la transmisión, sustituyendo los satélites por granjas de servidores y centros de datos.

El Centro Mundial de Prensa opera como el cerebro de la transmisión, sustituyendo los satélites por granjas de servidores y centros de datos. Brecha por WiFi 7: La adopción de esta red de alta velocidad en el IBC dejó obsoletos a celulares de hace 3 años (como iPhone 14/15), impidiéndoles conectarse.

La adopción de esta red de alta velocidad en el IBC dejó obsoletos a celulares de hace 3 años (como iPhone 14/15), impidiéndoles conectarse. Alerta de visas: EE. UU. advirtió que los influencers con contratos comerciales no pueden usar visa de turista; necesitan visa de trabajo (O-1) o se exponen a la deportación.

EE. UU. advirtió que los con contratos comerciales no pueden usar visa de turista; necesitan visa de trabajo (O-1) o se exponen a la deportación. IA en el streaming: La plataforma Ditoo usó IA para crear su juego Fantasy y prepara un buscador que recomendará contenidos según el estado de ánimo del usuario.

La plataforma Ditoo usó IA para crear su juego y prepara un buscador que recomendará contenidos según el estado de ánimo del usuario. Adiós al efectivo: En EE. UU. se impone el pago digital por seguridad, destacando tiendas autónomas con sensores que cobran automáticamente al tomar el producto.

En EE. UU. se impone el pago digital por seguridad, destacando tiendas autónomas con sensores que cobran automáticamente al tomar el producto. Cine y fútbol: Recomendaciones de películas en streaming para los entretiempos, destacando ficciones y la historia de cómo México asumió el mundial de 1986 tras el rechazo de Colombia.