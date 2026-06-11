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El IBC de la FIFA en EEUU: 11 de junio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 11 de junio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 11 de junio:

  • El IBC de Dallas: El Centro Mundial de Prensa opera como el cerebro de la transmisión, sustituyendo los satélites por granjas de servidores y centros de datos.
  • Brecha por WiFi 7: La adopción de esta red de alta velocidad en el IBC dejó obsoletos a celulares de hace 3 años (como iPhone 14/15), impidiéndoles conectarse.
  • Alerta de visas: EE. UU. advirtió que los influencers con contratos comerciales no pueden usar visa de turista; necesitan visa de trabajo (O-1) o se exponen a la deportación.
  • IA en el streaming: La plataforma Ditoo usó IA para crear su juego Fantasy y prepara un buscador que recomendará contenidos según el estado de ánimo del usuario.
  • Adiós al efectivo: En EE. UU. se impone el pago digital por seguridad, destacando tiendas autónomas con sensores que cobran automáticamente al tomar el producto.
  • Cine y fútbol: Recomendaciones de películas en streaming para los entretiempos, destacando ficciones y la historia de cómo México asumió el mundial de 1986 tras el rechazo de Colombia.

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