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¿IA en la rutina familiar? 3 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 3 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 3 de agosto:

  • Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, genera debate y recibe críticas al manifestar que la inteligencia artificial debería ser usada en la rutina familiar, incluyendo a los niños.
  • Estudio revela que los creadores de contenido así como los consumidores están "cansados" e, incluso, hay cuentas que están suplantando contenidos.
  • Laura Arbelaez, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, habló sobre los niños hiperconectados y lo vulnerable que pueden ser en redes.

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