¿IA en la rutina familiar? 3 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 3 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 3 de agosto:
- Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, genera debate y recibe críticas al manifestar que la inteligencia artificial debería ser usada en la rutina familiar, incluyendo a los niños.
- Estudio revela que los creadores de contenido así como los consumidores están "cansados" e, incluso, hay cuentas que están suplantando contenidos.
- Laura Arbelaez, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, habló sobre los niños hiperconectados y lo vulnerable que pueden ser en redes.