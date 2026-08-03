¿IA en la rutina familiar? 3 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 3 de agosto:



Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, genera debate y recibe críticas al manifestar que la inteligencia artificial debería ser usada en la rutina familiar, incluyendo a los niños.

incluyendo a los niños. Estudio revela que los creadores de contenido así como los consumidores están "cansados" e, incluso, hay cuentas que están suplantando contenidos.

Laura Arbelaez, investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, habló sobre los niños hiperconectados y lo vulnerable que pueden ser en redes.