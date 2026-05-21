IA, Mundial 2026 y oro digital: 21 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

En esta edición de La Nube del jueves 21 de mayo de 2026. Estos fueron los temas del programa de hoy:



Tecnología y nuevas funciones de Apple Sports para seguir el Mundial FIFA 2026.

Cómo la tecnología y los datos han cambiado la experiencia de los aficionados al fútbol.

Uso de inteligencia artificial en LinkedIn para administrar perfiles de ejecutivos.

Debate sobre IA en Spotify y remixes musicales generados artificialmente.

Discusión sobre límites éticos y derechos de autor en la música creada con IA.

Críticas al “Trump Phone T1” por su precio, antigüedad y fallas de seguridad.

Conversación sobre herencia digital y la posibilidad de heredar cuentas de streaming.

Invitado: Juan Sebastián Peredo habló sobre inversión en oro digital desde Lulo Bank.

Explicación sobre compra de fracciones de oro desde 20.000 pesos respaldadas con oro físico en Londres.



Escuche el programa completo aquí: