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IA, Mundial 2026 y oro digital: 21 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 21 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

En esta edición de La Nube del jueves 21 de mayo de 2026. Estos fueron los temas del programa de hoy:

  • Tecnología y nuevas funciones de Apple Sports para seguir el Mundial FIFA 2026.
  • Cómo la tecnología y los datos han cambiado la experiencia de los aficionados al fútbol.
  • Uso de inteligencia artificial en LinkedIn para administrar perfiles de ejecutivos.
  • Debate sobre IA en Spotify y remixes musicales generados artificialmente.
  • Discusión sobre límites éticos y derechos de autor en la música creada con IA.
  • Críticas al “Trump Phone T1” por su precio, antigüedad y fallas de seguridad.
  • Conversación sobre herencia digital y la posibilidad de heredar cuentas de streaming.
  • Invitado: Juan Sebastián Peredo habló sobre inversión en oro digital desde Lulo Bank.
  • Explicación sobre compra de fracciones de oro desde 20.000 pesos respaldadas con oro físico en Londres.

Escuche el programa completo aquí:

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