IA, Mundial 2026 y oro digital: 21 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 21 de may, 2026
En esta edición de La Nube del jueves 21 de mayo de 2026. Estos fueron los temas del programa de hoy:
- Tecnología y nuevas funciones de Apple Sports para seguir el Mundial FIFA 2026.
- Cómo la tecnología y los datos han cambiado la experiencia de los aficionados al fútbol.
- Uso de inteligencia artificial en LinkedIn para administrar perfiles de ejecutivos.
- Debate sobre IA en Spotify y remixes musicales generados artificialmente.
- Discusión sobre límites éticos y derechos de autor en la música creada con IA.
- Críticas al “Trump Phone T1” por su precio, antigüedad y fallas de seguridad.
- Conversación sobre herencia digital y la posibilidad de heredar cuentas de streaming.
- Invitado: Juan Sebastián Peredo habló sobre inversión en oro digital desde Lulo Bank.
- Explicación sobre compra de fracciones de oro desde 20.000 pesos respaldadas con oro físico en Londres.
Escuche el programa completo aquí: